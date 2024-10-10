В Украине проведут аудит "критических" предприятий: что будет с бронированием

Правительство хочет разобраться, почему в последние месяцы количество забронированных удвоилось

В Украине проведут аудит предприятий, которые были признаны критическими. Саму процедуру бронирования на время аудита приостанавливать не будут.

Об этом рассказал изданию "Суспільне" первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, который инициировал проведение аудита. По его словам, в состав комиссии будут включены представители армии.

Он опроверг слухи о том, что процедура бронирования будет приостановлена. Вместе с тем он отметил, что если по итогу проверки предприятие не признают критическим, то "броню" могут пересмотреть.

Гаврилюк отмечает, что решение об аудите назрело из-за резкого роста количества забронированных мужчин. По его словам, на протяжении двух лет полномасштабной войны, таковых было около 540 тысяч человек, однако в последние два месяца их стало более миллиона.

Как сообщалось ранее, информация о приостановке бронирования попала в СМИ 9 октября. Сообщалось, что решение о проверке предприятий было принято после того, как президент Владимир Зеленский узнал о том, что 1,5 миллиона украинцев были забронированы.

После этого в сеть попал документ, в котором указано, что Минэкономики поручили провести аудит "критических" предприятий до 15 ноября, а затем до 20 ноября проинформировать правительство о его результатах.