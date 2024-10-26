Еще до пластических операций: как выглядела экс-нардеп и "женщина ІІІ тысячелетия" Ирина Луценко раньше (фото)

Такой Ирину Луценко многие уже и не помнят

Бывший народный депутат Ирина Луценко, которая в 2017 году получила звание "Женщина ІІІ тысячелетия", замужем за экс-генпрокурором Юрием Луценко, в июле 2023 года покинувший армию из-за инвалидности.

Многие украинцы не помнят, как выглядела народная депутатка до пластических операций. Впрочем, в свое время ее муж опровергал подобные заявления в СМИ. И все же, Ирина Луценко не просто так изменилась до неузнаваемости.

Все началось в сентябре 2017 года. Тогда нардеп вышла в свет в совершенно новом образе. В 2019 году antikor писал, что Луценко делала себе несколько пластических операций, по меньшей мере пять хирургических вмешательств.

Как выглядела Ирина Луценко до пластики

"Наибольшие изменения коснулись подбородка, который внезапно стал более ровным и подтянутым. Специалисты утверждают, что этого можно было достичь двумя путями: положить на надкостницу более плотную гиалуроновую кислоту, поскольку она создает хороший объем либо имела место быть пластическая операция. Возможно, она также прибегала к липофилингу – это моделирование лица с помощью введения в него собственного жира. Кроме того, могла менять форму и размер носа", — пишет издание.

Как Ирина Луценко выглядит после пластики

Где сейчас Ирина Луценко

После ухода из политики в 2019 году, по словам Юрия Луценка, из-за инсульта, бывший нардеп исчезла из медиапространства. До февраля 2023 года женщина часто делилась мыслями о войне и событиях в Украине на странице в Фейсбуке. В настоящее время неизвестно, чем она занимается и проживает ли она в Украине.

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