Ради нее ушел из семьи: кем работает и как выглядит жена экс-министра обороны Анатолия Гриценко (фото)

Юлия Мостовая является "Человеком года" и имеет Золотую медаль украинской журналистики

Бывший министр обороны Украины (2005-2007) при Ющенко, нардеп VI и VII созывов Анатолий Гриценко познакомился со своей нынешней супругой Юлией Мостовой в 1997 году. Она – известный украинский журналист и главный редактор издания "Зеркало недели".

Юлия Мостовая в журналистике 29 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно о жене Анатолия Гриценко и как она выглядит.

Кто такая Юлия Мостовая

Родилась 20 июля 1968 года в Киеве в семье журналиста Владимира Мостового и биолога Валентины Науменко. После окончания школы в 1986 году, Юлия поступила на факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Шевченко. Работала в газетах "Прапор комунізму" (позже "Киевский вестник"), где ее отец возглавлял отдел строительства издания, а она писала о семейно-социальных проблемах. 23 августа 1991 года Мостовая написала свою первую статью о политике "Бій відшумів". Это было время августовского путча и провозглашение Независимости Украины.

Юлия Мостова в начале своей журналистской карьеры. Фото: rudenko.kiev.ua

Работала заведующей международного отдела в газете "Киевский вестник" (1991-1992), обозревательницей в Украине в агентстве Франс Пресс (AFP, Франция, 1992-1995), параллельно — международной обозревательницей газеты "Киевские ведомости" (1992-1994).

Юлия Мостовая на первой своей работе в "Киевском вестнике". Фото: rudenko.kiev.ua

С октября 1994 по 2011 год Юлия Мостовая была заместителем главного редактора, кем в то время был ее отец Владимир Павлович, и редактором политического отдела газеты "Зеркало недели", а с января 2011 года — главной редактором еженедельника.

Владимир Мостовой скончался 9 ноября 2023 года в возрасте 76 лет. 11 ноября величайшего журналиста провели в последний путь. Церемонию прощания в Большом зале киевского крематория на Байковой посетил тогда корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.

Юлия Мостовая стала свидетелем 6 президентских и 7 парламентских выборов. В свое время ее газету "Зеркало недели" хотели приобрести Павел Лазаренко, Ринат Ахметов и Григорий Суркис. Она трижды удостоена премии "Человек года" в номинации "Лучший журналист года" (1996, 1997, 1999), а также имеет Золотую медаль украинской журналистики.

Личная жизнь Юлии Мостовой

Во время учебы в университете Юлия Мостовая вышла замуж однокурсника Владлена Самойлова. Затем состояла в гражданском браке с Александром Разумковым, отцом экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, до его смерти в 1999 году от рака. В 1998 году родила от него сына, Глеба Разумкова.

С политиком Анатолием Гриценко журналистка познакомилась в 1997 году, а в 2003 году они поженились. В 2004 году у них родилась дочь Анна Гриценко.

"Гриценко ушел из семьи, переехал в арендованную квартиру. С Юлей они поженились в 2003-м. Перед свадьбой Гриценко познакомил Мостовую со своими детьми от первого брака. Она не пыталась им понравиться. Ее сын Глеб Разумков очень скоро стал называть Анатолия Степановича папой. В разгар Оранжевой революции у Гриценко и Мостовой родилась дочь Аня", — говорится в профайле Юлии Мостовой в "Бабель".

Ранее мы писали об экс-нардепе Николае Томенко. Узнайте, как выглядит его жена и чем она занимается.