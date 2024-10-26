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Ще до пластичних операцій: як виглядала екснардеп та "жінка III тисячоліття" Ірина Луценко раніше (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Ірина Луценко одружена з колишнім генпрокурором України Новина оновлена 26 жовтня 2024, 19:33
Ірина Луценко одружена з колишнім генпрокурором України. Фото facebook.com/i.lutsenko.press

Такою Ірину Луценко багато хто вже й не пам’ятає

Колишній народний депутат Ірина Луценко, яка у 2017 році отримала звання "Жінка III тисячоліття", одружена з ексгенпрокурором Юрієм Луценком, що у липні 2023 року залишив армію через інвалідність.

Чимало українців не пам’ятають, як виглядала народна депутатка до пластичних операцій. Втім, свого часу її чоловік спростовував подібні заяви у ЗМІ. І все ж Ірина Луценко не просто так змінилася до невпізнанності.

Все розпочалося у вересні 2017 року. Тоді нардеп вийшла у світ у зовсім новому образі. У 2019 році antikor писав, що Луценко робила собі кілька пластичних операцій щонайменше п’ять хірургічних втручань.

Як виглядала Ірина Луценко до пластики

ірина луценко Юрій Луценко

"Найбільші зміни торкнулися підборіддя, яке раптово стало більш рівним і підтягнутим. Фахівці стверджують, що цього можна було досягти двома шляхами: покласти на окістя більш щільну гіалуронову кислоту, оскільки вона створює хороший об’єм або мала бути пластична операція. Можливо, вона також вдавалася до ліпофілінгу — це моделювання обличчя за допомогою введення в нього власного жиру. Крім того, могла змінювати форму та розмір носа", — пише видання.

ірина луценко
ірина луценко без пластики
ірина луценко до пластики

Як Ірина Луценко виглядає після пластики

ірина луценко
Фото: facebook.com/i.lutsenko.press
ірина луценко
Фото: facebook.com/i.lutsenko.press
ірина луценка після пластики
Фото: facebook.com/i.lutsenko.press
ірина луценко у костюмі
Фото: facebook.com/i.lutsenko.press

Де зараз Ірина Луценко

Після виходу з політики у 2019 році, за словами Юрія Луценка, через інсульт, колишній нардеп зникла з медіапростору. До лютого 2023 року жінка часто ділилася думками про війну та події в Україні на сторінці у Фейсбуці. Наразі невідомо, чим вона займається та чи проживає вона в Україні.

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Теги:
#Юрій Луценко #Молодість #Ірина Луценко #Пластика