Ще до пластичних операцій: як виглядала екснардеп та "жінка III тисячоліття" Ірина Луценко раніше (фото)

Такою Ірину Луценко багато хто вже й не пам’ятає

Колишній народний депутат Ірина Луценко, яка у 2017 році отримала звання "Жінка III тисячоліття", одружена з ексгенпрокурором Юрієм Луценком, що у липні 2023 року залишив армію через інвалідність.

Чимало українців не пам’ятають, як виглядала народна депутатка до пластичних операцій. Втім, свого часу її чоловік спростовував подібні заяви у ЗМІ. І все ж Ірина Луценко не просто так змінилася до невпізнанності.

Все розпочалося у вересні 2017 року. Тоді нардеп вийшла у світ у зовсім новому образі. У 2019 році antikor писав, що Луценко робила собі кілька пластичних операцій щонайменше п’ять хірургічних втручань.

Як виглядала Ірина Луценко до пластики

"Найбільші зміни торкнулися підборіддя, яке раптово стало більш рівним і підтягнутим. Фахівці стверджують, що цього можна було досягти двома шляхами: покласти на окістя більш щільну гіалуронову кислоту, оскільки вона створює хороший об’єм або мала бути пластична операція. Можливо, вона також вдавалася до ліпофілінгу — це моделювання обличчя за допомогою введення в нього власного жиру. Крім того, могла змінювати форму та розмір носа", — пише видання.

Як Ірина Луценко виглядає після пластики

Де зараз Ірина Луценко

Після виходу з політики у 2019 році, за словами Юрія Луценка, через інсульт, колишній нардеп зникла з медіапростору. До лютого 2023 року жінка часто ділилася думками про війну та події в Україні на сторінці у Фейсбуці. Наразі невідомо, чим вона займається та чи проживає вона в Україні.

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