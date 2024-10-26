Брала на соревнование Чебурашку: как в молодости выглядела легенда спорта Стелла Захарова, оскандалившаяся с ЧУ (фото)

Сегодня Захарова — вице-президент Украинской федерации гимнастики, и ей 61 год

Заслуженный мастер спорта Украины, украинская гимнастка Стелла Захарова, которая в 2024 году организовала скандальный Чемпионат Украине по спортивной гимнастике, в юности имела атлетичную фигуру.

Олимпийская чемпионка (1980) соблюдала строгую диету и на многие соревнования брала с собой свой особенный талисман. "Телеграф" рассказывает, что известно о Стелле Захаровой и как она выглядела в молодости.

Кто такая Стелла Захарова

Захарова родилась 12 июля 1963 года в Одессе. В 1970 году родители отдали ее в спортивную школу. В 1973 году семья переехала в Кишинев (Молдова), где Стелла начала тренироваться под руководством знаменитого тренера Владимира Ивановича Куксы.

Свою первую победу юная гимнастка одержала на Всесоюзной Спартакиаде учащихся 1976 года в многоборье. В 1977–1978 годах Захарова одержала несколько побед в опорном прыжке и вольных упражнениях. Она стала первой женщиной, выполнившей три двойных обратных прыжка кувырком.

В 1979 году Стелла победила в личном зачете на Кубке Америки, в турнире на приз газеты "Moscow News" и на Кубке мира. В 1980 году завоевала золото с командой на Олимпиаде в Москве и второй титул абсолютной чемпионки на Кубке мира. С 1981 года выступления гимнастки стали менее успешными.

В 2000 году Стелла Захарова учредила международный благотворительный фонд "Спорт и дети". В том же году был запущен международный турнир "Кубок Стеллы Захаровой". В 2004 году была избрана президентом Федерации гимнастики Украины.

В 2012 году Захарова поделилась, что ее спортивный вес был 42,5 кг и многим жертвовала ради достижений. "Ох как хотелось жареной картошечки с биточками! Но приходилось соблюдать свою норму. На обед — малюсенький кусочек мяска и ровно десять ложек — мой тренер лично считал! — чистой юшки первого. Полстакана сока. Все!", — рассказывала Захарова.

Стелла Захарова справа. Фото: womanmagazine-npp.com

Также на соревнования юная гимнастка брала с собой свой талисман — Чебурашку. "Эта обычная пластмассовая игрушка всегда стояла у меня на тумбочке на сборах, я брала ее на все соревнования. Чебурашка приносил мне удачу", — призналась спортсменка.

В 2016 году она получила Всеукраинскую премию "Женщина ІІІ тысячелетия" в категории "Рейтинг". Кроме того, она вошла в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Forbes. В настоящее время Стелла активно участвует в благотворительных и общественных инициативах.

Личная жизнь Стеллы Захаровой

По окончанию спортивной карьеры Захарова вышла замуж за футболиста команды "Динамо Киев" Виктора Хлуса. У супругов есть сын Олег и дочь Кристина.

Стелла Захарова и Виктор Хлус. Фото: instagram.com/stella_zakharova

Сын Захаровой Олег Хлус (слева). Фото: facebook.com/oleg.khlous

Дочь Стеллы Захаровой - Кристина Хлус. Фото: instagram.com/k_h_l_u_s_

Скандал по ЧУ со Стеллой Захаровой

По данным расследования Tribuna и NGL.media, чемпионат Украины по спортивной гимнастике стал самым дорогим спортивным событием в стране, финансируемым государством с начала полномасштабной войны. Общий бюджет двухдневного турнира превысил 8,5 млн грн, при этом лучшие украинские гимнасты пропустили его.

Возникли вопросы и до подрядчика ЧУ, который не имеет к спорту совсем никакого отношения. Директором компании является 23-летняя Валерия Гуторко, которая сейчас находится заграницей.

Чемпионат был непосредственно организован 61-летней Стеллой Захаровой, которая обвинила СМИ в провокации и заявила, что ничего не знает о странном подрядчике. Детальнее о скандале с ЧУ по спортивной гимнастике читайте в материале: "В украинской гимнастике вспыхнул грандиозный скандал: в деле замешана легенда спорта".