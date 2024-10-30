Экс-регионал, "не воевавший ни одного дня": что известно о муже одной из самых красивых депутатш Виктории Сюмар (фото)

Скандальный Дмитрий Христюк попал в немилость Марьяны Безуглой

Нардеп Виктория Сюмар вместе с мужем, бывшим первым заместителем мэра Ирпеня Дмитрием Христюком, построила дом под Киевом, однако до сих пор не раскрыла, за какие деньги она смогла это провернуть. Самым скандальным в этой семье оказался Христюк, теперь военнослужащим.

В феврале 2024 года Марьяна Безуглая обвинила мужа Сюмар, которую многие медиа окрестили одной из самых красивых женщин-депутатов в независимой Украине, что тот только делает вид, что служит.

Что известно о Виктории Сюмар

Родилась в Никополе Днепропетровской области. До получения депутатского мандата работала в СМИ, преподавала журналистику в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Во времена президентства Виктора Ющенко (2005-2010) Сюмар входила в состав гражданского совета при парламентском Комитете по вопросам свободы слова и информации, была членом Национальной комиссии по вопросам свободы слова и развитию информационного сектора при президенте Украины.

После бегства Януковича и.о. президента Александр Турчинов назначил Сюмар заместителем секретаря СНБО Украины (28 февраля — 6 июня 2014). На парламентских выборах 2014 года Сюмар заняла 7-е место в списке партии "Народный фронт" и была избрана народным депутатом. Участвовала в досрочных парламентских выборах 2019 года, представляя партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Имеет дочь Софию от первого брака с экспертом медиа-права Виктором Тараном.

Кто такой Дмитрий Христюк

В 2018 году Виктория Сюмар вышла замуж за Дмитрия Христюка. Родился в Шепетовке Хмельницкой области. Экс-сотрудник спецподразделения "Альфа" СБУ начал свою политическую карьеру в 2010 году, когда был избран депутатом Барышевского поселкового совета от пророссийской "Партии регионов". Однако Христюк почти не посещал заседания, из-за чего стал кандидатом на отзыв.

В 2015 году Христюк стал первым заместителем мэра Ирпеня Владимира Карплюка, который был замешан в ряде скандалов, связанных с коррупцией. Затронула она и самого Христюка: 28 августа 2017 года он получил подозрение как один из членов исполкома, кто подписывал договоры с ФЛП-покойником. По подобной схеме участникам удалось вывести из государственного бюджета миллионы.

Дмитрий Христюк (справа) получил ночной домашний арест на период следствия. Фото: Следствие.инфо

В результате Карплюк достиг соглашения с администрацией президента Порошенко о закрытии дел против него и Христюка. В обмен на это они согласились покинуть свои должности. Таким образом, летом 2018 года Карплюк и Христюк остались без работы, однако не понесли никакой ответственности за присвоение бюджетных средств. Как отмечает LB.ua, после свадьбы с Викторией Сюмар по судебным делам Христюка сразу же наступило затишье, а он сам присоединился к кадровой политике "Европейской Солидарности".

После полномасштабного вторжения Дмитрий Христюк стал военнослужащим. Однако после обвинения Безуглой к экс-нардепу возникли вопросы. Христюк, якобы не имея настоящего опыта боевых действий, получил финансирование от ВСУ, удостоверение участника боевых действий, а также награду "Серебряный крест" от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Христюк получил статус участника боевых действий и медаль "Серебряный крест", хотя в зоне боевых действий почти не состоял

Муж Сюмар закрыл свой профиль в Фейсбуке. В биографии говорится, что Христюк является двухкратным Чемпионом Мира по боевому самбо, мастером спорта в Украине международного класса, офицером ВСУ.

В соцсети есть еще одна страница Христюка. Там уже можно просмотреть фото, а последний пост датируется 16 октября 2024 года.

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