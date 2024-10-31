Советский абсурд: почему в СССР чуть не запретили кефир

Возможность запрета кефира обсуждалась на самом высоком уровне

История о том, как в Советском Союзе чуть не запретили обычный кефир, шокирует своим абсурдом и бюрократической чепухой. Казалось бы, что может быть более безвредным, чем полезный кисломолочный напиток? Но в СССР даже такой продукт мог оказаться под запретом.

В 1980-х годах советские власти начали масштабную антиалкогольную кампанию. Борьба с пьянством приобрела бешеные обороты: вырубали виноградники, закрывали винзаводы и пивные. Неожиданно в эпицентре внимания оказался самый обычный кефир.

Группа академиков серьезно обсуждала возможность запрещения этого кисломолочного напитка. Основанием стало наличие микроскопического количества этанола. Некоторые партийные активисты даже требовали исключить кефир из меню детских садов, считая его первенцем на пути к алкоголизму.

Но здравый смысл победил. Ученые доказали, что концентрация спирта в кефире настолько скудна, что никакого вреда детскому организму она не наносит. В дополнение, специалисты отметили абсурдность таких предложений.

Немногие знают, что вопрос запрета кефира обсуждался на высших ступенях власти. Даже Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков позже с удивлением упоминал об этой "кефирной эпопее", назвав ее поводом к размышлению об абсурдности системы.

В конце концов кефир не только выжил, но и продолжил быть любимым напитком миллионов советских граждан. История доказала, что даже самая ожесточенная бюрократическая машина не способна остановить здравый смысл.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в Советском Союзе фотографировали похороны. Обычно фотографировали умершего в гробу и родственников возле нее.