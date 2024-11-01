Украинский Женский Конгресс: почему они собираются снова?

Восьмой Украинский Женский Конгресс, который состоится 5 ноября в Киеве, имеет целью объединить всех, кто заинтересован в поддержке женщин в разных сферах общественной жизни в Украине.

Как рассказала соучредитель УЖК, вице-спикер Елена Кондратюк, совместная работа широким кругом – это не только обсуждение, но и анализ и формирование плана действий.

Она напомнила, что последние два Конгресса происходили во время войны и естественно были посвящены именно роли женщин в условиях военных действий.

"В этом году мы задались целью заглянуть в будущее. Представить, какой будет Украина через 5, 10, 15 лет. Систематизировать вызовы, которые перед нами стоят. И попытаться найти пути, чтобы их избежать", — рассказала Елена Кондратюк.

Вице-спикер считает, что стратегирование всегда было сильной стороной Украинского Женского Конгресса. Именно благодаря публичным обсуждениям, адвокации, популяризации темы гендерного равенства на Конгрессах – в Украине в свое время отменили "мужские" профессии, позволили женщинам учиться в военных вузах и занимать боевые офицерские должности, ввели гендерные квоты на выборах, способствовали женскому предпринимательству и т.д.

"Мы мечтаем о будущем, но хотим представить его реальным. Мы хотим говорить о нем конструктивно и с учетом всех точек зрения. Именно поэтому мы собираемся вместе на очередной Конгресс – чтобы совместно выработать план действий по преодолению таких вызовов, как демографический кризис, социальное неравенство, уровень финансовой грамотности, безопасность, возвращение женщин, которые вместе с детьми вынужденно выехали за границу, изменение политик государства и бизнеса. А главное – чтобы дать толчок новому вектору развития гендерного движения, вектору будущего", – отметила Елена Кондратюк.

Все дискуссионные платформы Восьмого УЖК будут проходить в синергии с партнерами – с государством, бизнесом, общественными организациями, медиа. Больше о тематике и гостях Конгресса можно узнать по ссылке.

Украинский Женский Конгресс – это ежегодная публичная платформа для формирования политик гендерного равенства, собирающая чиновников, политиков, представителей местного самоуправления, общественности, бизнеса, медиа.

Присоединиться к работе Восьмого УЖК можно онлайн. Трансляция начнется в 11:00 5 ноября на всех страницах Конгресса в соцсетях.