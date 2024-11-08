Автомобили на фронт: MK Foundation передал 50 фургонов Вооруженным Силам Украины

8 ноября благотворительный фонд украинского инвестора Максима Криппы MK Foundation в очередной раз пополнил автопарк подразделений Сил обороны. 50 фургонов Volkswagen Transporter будут служить нуждам бойцов 3-й Отдельной штурмовой бригады, Главного управления разведки, спецподразделения "Kraken" и Военной школы имени Евгения Коновальца.

Транспортные средства отремонтированы и готовы отправляться в зону боевых действий. 20 фургонов появятся на Изюмском направлении в составе технического парка 3-й ОШБр. По словам военнослужащего "Джонни", россияне не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории в Харьковской области. Из-за постоянных обстрелов артиллерией и ударными БПЛА теряется, в частности, и транспорт.

"Автомобилей всегда не хватает. Сегодня — это расходник, а пополнение автопарка колесной техникой происходит обычно благодаря волонтерам. Поэтому эти 20 бусов закроют для нас много вопросов", — отмечает "Джонни".

Защитникам Харьковщины спецподразделению ГУР "Kraken" и военной школе имени Евгения Коновальца передали по 10 автомобилей.

"Эти машины будут перевозить БК, людей, эвакуировать раненых бойцов с поля боя. Мы часто используем такой транспорт для вывоза людей с прифронтовых территорий. Эти бусы экономные, неприхотливые в обслуживании, надежные и максимально универсальные, ведь их можно переоборудовать под любые задачи", — комментирует "Гром", военнослужащий одного из подразделений ГУР.

"Машины будут задействованы как в учебном процессе новобранцев, так и на выездах в зону выполнения боевых действий. Наши инструкторы прошли трудный путь в составе 3-й ОШБр и "Азова". Тем не менее нет ничего лучше знаний, которые можно передать, опираясь на собственный опыт, поэтому они продолжают ездить на фронт, приобретать новые навыки, чтобы потом учить этому курсантов", — рассказала глава службы военной техники подразделения Военной школы имени полковника Коновальца Елена с позывным "Дама".

"Судьба этих авто — служить и помогать нашим военным бороться с российским нашествием. Мы искренне благодарны и низко поклоняемся каждому нашему военному за их неоценимый вклад в борьбу за Украину. Со своей стороны, MK Foundation делает все, чтобы быть для них надежным тылом и предоставлять именно ту помощь, которая нужна здесь и сейчас", — подчеркнул директор благотворительного фонда Александр Осока.

На сегодняшний день при содействии MK Foundation было приобретено более 1800 авто, 30 авто медицинского назначения, 5 пожарных авто, а также моторные лодки, генераторы, зарядные станции и спецтехника. Общая сумма помощи составила 869,8 миллиона гривен.