У Трампа нет плана по Украине, но есть козырь против России: эксперт озвучил его

Этот важный козырь Трампа может помочь остановить войну

У новоизбранного президента США Дональда Трампа нет реального плана по Украине, сейчас он нарабатывается. Однако американский политик имеет мощный козырь против России — это цены на нефть.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил эксперт-международник Евгений Добряк. По его словам, Трамп, вероятно, советуется по многим вопросам, как это должно выглядеть.

"Единственное, что он очень в позитиве для нас заявлял и во время предвыборной кампании и сейчас, уже мы ее слышали и от Курта Уолкера и от других представителей Соединенных Штатов, что у него есть главный экономический козырь который может остановить войну — это цена на нефть", — отметил Добряк.

Он добавил, что РФ полностью зависит от ценовой позиции на мировом рынке нефти и и это главное поступление в государственный бюджет России. То есть, если цены упадут примерно до 55 долларов за баррель нефти, фактически российская нефть будет неконкурентоспособна и Россия физически не сможет вести войну.

"Это очень серьезный экономический Козырь, который есть у Трампа, и оттого дальше можно будет вырисовывать повестку дня тех действий республиканцев и непосредственно Дональда Трампа по отношению и к России и к Украине, и как будет выглядеть дальше ситуация с будущими возможными переговорами и достижениями справедливого мира. От этого много чего зависит, конечно", — подчеркнул собеседник.

Добряк считает, что в бизнесмодели Трампа будет отказ от бесплатной помощи Украине.

"Я думаю, это последние моменты, которые нам должна демократическая администрация предоставить эти последние два месяца, по-моему, 6 миллиардов. А вот следующая помощь будет выглядеть в виде кредитов в виде лендлизов. Я думаю, это будет достаточно обосновано со стороны Трампа и его команды, как бизнесменов, потому что вы видите, у него идет такая позиция бизнесуклона отношение ко, в принципе, всем событиям", — подытожил Добряк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп делал громкое заявление, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.