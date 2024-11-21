Зачем в СССР вешали эту стальную баночку себе на пояс: ответ удивит (фото)

Дефицит и жажда выделится побуждал людей идти на различные ухищрения

Жизнь в СССР отличалась весьма своеобразным бытом и образом жизни. Так, например, весьма популярным среди советских людей был один аксессуар, назначение которого для многих современных людей покажется загадкой. Этим предметом является маленькая стальная баночка на карабине.

"Телеграф" рассказывает о том, что это и зачем было нужно. Все дело в том, что дефицит в СССР побуждал людей идти на различные ухищрения с целью экономии или просто, чтобы выделится из толпы. Одним таким модным аксессуаров стала эта баночка, которая выглядела следующим образом:

На самом деле — это самая обычная тара из-под леденцов или еще чего-то. Только непонятная ложечка, приделанная к основанию, выдает какую-то дополнительную ценность приспособления.

Для чего она нужна?

На самом деле — это карманная пепельница. Вместо того чтобы стряхивать пепел на землю, советские модники пользовались такими карманными предметами. А чтобы пепельницы не выпирали из карманов и при этом не терялись, при помощи карабина их можно было прицепить к ремню.

Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки на Новый год дарили в СССР.