Заклепки на джинсах и бантики на белье: пять элементов одежды, о предназначении которых вы точно не знали

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Наверняка вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего на спинке рубашки есть петля, а на женском нижнем белье небольшой бантик. Оказывается, что многие элементы современной одежды обладают полезными и практичными "фишками", о предназначении которых мало кто знает.

Интересно, что многие из них были придуманы столетия назад, но до сих пор активно используются и даже таят в себе некие скрытые смыслы.

"Телеграф" собрал для вас топ пять элементов одежды, которые все замечали, но никто не знал для чего они нужны на самом деле.

Боковые дырки на кедах

Мало кто знает для чего на самом деле в кедах проделывают боковые отверстия. Оказывается, эта скромная деталь играет важную роль — она обеспечивает циркуляцию воздуха и дополнительную вентиляцию.

Именно эта "фишка" помогает ногам чувствовать себя комфортнее на протяжении дня и предотвращает чрезмерное потение стоп.

Изначально же кеды были предназначены исключительно для спортсменов и эти дырочки помогали им надежно фиксировать обувь на ноге. Через дополнительные отверстия продевали шнурки и они буквально "приклеивали" кеды к ногам, что предотвращало возникновение травм и внезапные падения.

Петля сзади на рубашке

Впервые эта деталь, как считается, появилась на одежде моряков США в первой половине 20 века. Им нужно было выглядеть опрятно даже во время многодневного плавания, а гладить рубашки не было возможности. Тогда моряки и начали пришивать на спину небольшие петельки и вешать за них рубашки на крючки.

Почему петлю не пришивали с внутренней стороны, как это делают на верхней одежде? Ответ очень прост — нашитая изнутри петелька натирала бы шею и доставляла дискомфорт.

Сегодня такие петельки встречаются не так часто, но как и раньше они могут быть использованы по своему прямому назначению — повесив за такую петельку рубашку на крючок вы можете не волноваться — вещь не помнется и на ней не будут образовываться складки.

Заклепки на карманах джинсов

На самом деле заклепки на джинсах играют очень важную роль — они значительно продлевают карманам жизнь, сохраняя их целыми как можно дольше. Благодаря металлическим заклепкам даже после многократных стирок швы не растрепываются, а уголки не протираются.

Данную "фишку" придумал лично праотец всех джинсов Ливай Страусс, основавший одноименную компанию Levi Strauss & Co в 1853-м году. Уже в те времена углы карманов укрепляли заклепками, чтобы они не отрывались в результате частого ежедневного использования.

Бантики на женском нижнем белье

Многие думаю, что бантики на нижнем белье призваны сделать его более милым и привлекательным, однако это не совсем так. На самом деле этот декоративный элемент служит своеобразным "навигатором" — благодаря бантикам можно определить на ощупь, какой стороной нужно надевать белье.

Лента нашивается с наружной стороны, и это помогает безошибочно определить не только изнанку изделия, но и обратную сторону тех же стрингов или шортиков. То же самое касается кружевных бюстгальтеров с мягкой чашкой.

Таким образом небольшие бантики помогают правильной стороной надеть белье, даже если человек собирается в полной темноте или спешке.

Верхняя петля на рубашке всегда расположена горизонтально

Мало кто знает для чего на самом деле производители всегда делают верхнюю (иногда и нижнюю) петлю на рубашках горизонтальной. Это касается как мужской одежды, так и женской.

А ответ очень прост и практичен — верхняя и нижняя пуговицы расстегиваются намного чаще, чем те, которые расположены посередине. Если же они будут застегнуты горизонтально, то такая вероятность снижается и пуговки держатся "намертво".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, откуда в СССР взялись дубленки с "холерой" и джинсы с "сифилисом". Советском Союзе пропагандировались идеи о том, что "вокруг всегда есть враги". Причем это касалось даже бытовых вещей, которые в то время были дефицитом. В частности, речь идет о дубленках и джинсах.