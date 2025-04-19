Путин и раньше объявлял о "перемириях": нардеп напомнил, чем они закончились

Нардеп напомнил, как россияне уже дважды обманывали Украину с "перемириями"

Россия уже минимум два раза заявляла о введении так называемого "перемирия". Тогда она не прекращала обстрелы даже несмотря на свои обещания.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("ЕС") в своем telegram-канале. По его словам, эпизоды происходили в 2022 и 2023 годах.

"5 января 2023 года Путин уже пытался показать, какой он "великий христианин" и объявлял о рождественском прекращении огня на 36 часов. Тогда никакого прекращения огня не было, штурмы продолжились. А 6 января Россия обстреляла Херсон", — сообщил он.

Еще один эпизод был 21 апреля 2022 года, когда Кремль отменил штурм Азовстали, однако бомбардировки завода все равно продолжились.

Гончаренко убежден, что Путин сейчас хочет выиграть время и "дает пас" президенту США Дональду Трампу опасаясь, что тот введет вторичные санкции.

"Они (США, — ред.) ударят по теневому флоту, тогда будет очень веселое настроение. Вот он (Путин, — ред.) и решил совершить ход. Но этот ход означает, что он таки боится Трампа" — считает нардеп.

К слову, сразу после объявления "перемирия" россияне атаковали Херсон, из-за чего там горит несколько квартир в многоэтажном доме.

Как сообщалось ранее, 16 апреля истек срок 30-дневного "энергетического" перемирия. За это время украинские энергетические объекты подверглись российским обстрелам более 30 раз.