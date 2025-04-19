Путин объявил "Пасхальное перемирие": сколько оно будет длиться

Не забыл бросить несколькими обвинениями в сторону Украины

Глава России Владимир Путин объявил "Пасхальное перемирие". Оно продлится почти двое суток.

Об этом сообщают РосСМИ, ссылаясь на заявление Путина. По его словам, это решение проявление "гуманитарных соображений" Кремля.

Путин заявил, что российская сторона собирается остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

"Ход перемирия покажет "готовность" Украины к желанию и способности мирно урегулировать вопросы", — заявил Путин.

Однако в Минобороны РФ объявили достаточно удобный нюанс — режима "прекращения огня на Пасху" армия РФ будет придерживаться, если Киев "не будет нарушать" его.

В то же время в Кремле добавили, что военные России будут готовы "отвечать на нарушение перемирия" со стороны Украины и "провокации" ВСУ. Ведь Киев уже "нарушил более 100 раз" мораторий на удары по энергообъектам РФ.

Несколько громких заявлений сделал и Герасимов, отметив, что 99,5% территорий Курской области "освобождены". Но сейчас идет зачистка от ВСУ в районах Горналя и Олешни на Курщине. Также все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях, однако, как они его прекратят в 18:00 19 апреля неизвестно.

""Попытки ВСУ" зайти в Белгородскую область были успешно отражены", — сказал кремлевец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Кремле повторили свои безумные требования для прекращения боевых действий в Украине.