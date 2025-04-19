Началось ли анонсированное Путиным "Пасхальное перемирие": Коваленко ответил

В России уже начали обвинять Украину

Анонсированное главой России Владимиром Путиным "Пасхальное перемирие" так и не началось. Однако в РФ с этим не согласны.

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, боевые действия продолжались и продолжаются по всем направлениям фронта. Россияне не останавливали свои обстрелы, несмотря на объявленный "режим тишины".

"По всем направлениям россияне продолжают вести огонь по-прежнему. Больше всего — на Востоке", — говорится в сообщении.

В то же время, российские военные сообщают совсем другое. По их словам, они, как и приказал Путин, в 18:00 "перестали гатить" по ВСУ из всего оружия и ждали ответной тишины. Однако "украинская армия продолжила огонь", а россияне не привыкли молчать и долго ждать.

’’В 17:57 с нашей стороны огонь "был прекращен" (на Курском направлении — Ред.), но противник "продолжал обстрел" позиций российской армии и после 18:00, и позже. В конце концов, наши молчать не стали, продолжили вести боевые действия", — говорится в сообщении.

Отметим, что официально в России эту информацию по состоянию на 19:35 не комментировали.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на "Пасхальное перемирие" Кремля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько должно было длиться "Пасхальное перемирие" Путина и какие условия он поставил Украине.