Откуда в СССР взялись дубленки с "холерой" и джинсы с "сифилисом"

Советским людям рассказывали, что заграничная одежда якобы заражена разными болезнями

В Советском Союзе, который долгое время был закрытой страной для остального мира, пропагандировались идеи о том, что "вокруг всегда есть враги". Причем это касалось даже бытовых вещей, которые в то время были дефицитом. В частности, речь идет о дубленках и джинсах.

Об этом сообщает "Укринформ". Так, в 1970-1980-е годы лекторы общества "Знание" рассказывали советским школьникам о вредном влиянии джинсов. Среди величайших мифов были следующие: джинсы вроде бы вызывают бесплодие, а также "заражены сифилисом и дерматитом".

Также существовала версия о том, что в них зашита микроигла со смертельным ядом.

В то же время эти легенды были распространены только в тех слоях советского общества, которым эти вещи не были доступны.

Еще существовали не менее абсурдные мифы о дубленках, которые в советский период тоже были дефицитом, а их ношение могли позволить себе состоятельные в то время люди. В частности, это касалось работников торговли, или партийного и чиновничьего аппарата.

Дубленки привозили в Советский Союз из-за границы – их можно было купить даже в Афганистане, где воевали советские войска. В то время распространяли слухи о том, что дубленки изымают таможенники, поскольку они якобы "заражены" чумой или холерой.

Валерий Аблазов, военный советник в Афганистане, в своем дневнике писал, что это делалось для того, чтобы хоть как-то приостановить предпринимательский "страсть" соотечественников. Ведь на протяжении существования СССР была распространена так называемая "теневая экономика", а спекулянты и фарцовщики были не менее серьезной проблемой, чем "враждебное капиталистическое окружение".

Ранее "Телеграф" писал, как советские красотки жили без косметики.