Украина провела большой обмен: сколько защитников вернулись домой (фото, видео)

Много украинцев вернутся домой

Еще 277 украинских защитников вернулись из российского плена. 246 из них вернулись в рамках обмена, а еще 31 удалось освободить вне обмена.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) в Telegram. Отмечается, что всем им будет предоставлена медицинская помощь.

"Большинство из тех, кого удалось вернуть, – это молодежь после 2000 года рождения. Своих родных увидит сегодня женщина-военнослужащая, находившаяся в неволе с мая 2022 года", — сказано в сообщении.

Там также отметили, что 268 военнослужащих являются рядовыми и сержантами, а еще девятеро — офицерами. Среди бывших пленников есть защитники Мариуполя, а также бойцы ТРО, ГССТ, ДШВ, СБС и других подразделений Вооруженных сил. В Штабе добавили, что этот обмен был организован при посредничестве ОАЭ.

В 2025 году уже было проведено четыре обмена пленными, а всего за это время домой вернулись 596 украинцев. Еще 53 были освобождены вне обменного процесса.

277 украинцев вернулись домой 277 украинцев вернулись домой 277 украинцев вернулись домой 277 украинцев вернулись домой 277 украинцев вернулись домой 277 украинцев вернулись домой 277 украинцев вернулись домой

"Освобожденные защитники получат необходимую медицинскую помощь. Все уволенные пройдут медицинское освидетельствование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, а также получат все выплаты денежного довольствия за все время пребывания в плену и единовременную материальную помощь", — добавили в КШВОВ.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в одностороннем порядке ввел "прекращение огня" на Пасху. В Украине же сразу выразили сомнения в том, что россиянам в принципе стоит доверять.