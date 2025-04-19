"Пасхальное перемирие" Кремля. Когда начнется и какие условия выдвинул Путин

Кремль хочет "продемонстрировать свою готовность" к миру

Объявленное главой России Владимиром Путиным "Пасхальное перемирие" имеет несколько условий, выдвинутых Украине. Не соблюдение их будет "чревато" прекращением "режима тишины" Кремля.

"Телеграф" собрал главные условия "Пасхального перемирия". Оно должно длиться почти двое суток, до 21 апреля.

Путин объявил своеобразный "режим тишины" в канун великого православного праздника Пасхи, который празднуют 20 апреля. Этот "жест" проявление "гуманность" Кремля, который должен "продемонстрировать миру готовность" РФ к миру. "Пасхальный режим тишины" будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Условия "Пасхального перемирия" Путина

с 19 по 21 апреля обе стороны, украинская и российская, должны прекратить все боевые действия в Украине и России.

"перемирие Путина" распространяется только на фронт, о ракетных атаках в Кремле не говорили.

любая "провокация" или "нарушение" со стороны Украины повлекут за собой "скорый ответ Кремля".

Россия сама определяет рамки "нарушений и провокаций" и будет отвечать на них так, как считает нужным.

Заметим, что в Минобороны России и Кремле не уточняли, что именно считают "нарушением режима тишины".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что искусственный интеллект уже делал прогнозы по поводу "Пасхального перемирия". Узнайте, сбылись ли они.