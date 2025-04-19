Увеличить урожай поможет рыба: как ее использовать при посадке помидоров

Это необычный, но распространенный способ подкормки

Помидоры — один из самых любимых овощей, которые выращиваются на участке. Но, чтобы получить щедрый урожай, важно не только учитывать подходящее соседство с другими культурами, но и позаботиться о правильных удобрениях во время посадки.

Существует один способ, который поможет значительно увеличить количество плодов. Он довольно необычен, но довольно распространенный. Детальнее о нем рассказано в материале Actualno.

Как увеличить урожай помидоров

Опытные огородники говорят, что один из секретов богатого урожая помидоров — это добавление рыбных отходов (мойвы, кильки или другой мелкой рыбы) при посадке растений. Несмотря на то, что это может показаться необычным методом, на практике он действительно способствует увеличению урожайности.

Дело в том, что рыба обладает уникальным составом, который является настоящей природной подкормкой для растений. В ней есть фосфор, который способствует активному цветению и образованию плодов, в то время как калий влияет на вкус и плотность томатов, придавая им сладость и улучшая структуру. А азот способствует их росту на ранних стадиях.

Но чтобы метод работал, нужно все сделать правильно. В первую очередь, глубина лунки должна быть минимум 60 см, чтобы запах отходов не привлекал внимание кошек или собак. Во-вторых, рыбу следует засыпать немного слоем земли, чтобы она не контактировала с корнями помидоров и не начала разлагаться слишком близко к ним. И только после того, как будут учтены эти нюансы, можно высаживать рассаду и засыпать лунку до конца.

Как увеличить урожай помидоров, Фото: Freepik

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