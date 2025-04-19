"Настоящее отношение Путина": Зеленский отреагировал на "Пасхальное перемирие" РФ

Оно "начинается" с вечера 19 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявленное главой РФ Владимиром Путиным "Пасхальное перемирие". "Режим тишины" Кремля должен действовать с 19 по 21 апреля.

Как отметил Зеленский, он не видит "желания у Кремля" достичь мира. По его словам, "Пасхальное перемирие" — очередная игра Путина.

"А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей – сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога", — говорит президент.

Он отмечает, что в небе Украины в 17:15, после заявлений Путина о "перемирии", зафиксированы российские ударные БПЛА. Противовоздушная оборона и авиация стали на защиту жизней украинцев, что не напоминает "режим тишины".

""Шахеды" в нашем небе — это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", — резюмировал Зеленский.

По его словам, согласно информации от Главкома ВСУ Александра Сырского, украинские военные продолжали активность на территории Курской области и сохраняют там позиции. В то же время, на территории Белгородской области украинские военные продвинулись и увеличили зону контроля.

Напомним, что в условия "Пасхального перемирия" Путина входит несколько пунктов, вызывающих вопросы. К тому же "режим тишины" якобы касается только фронта, а не ракетных атак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремле отметились новыми циничными заявлениями о войне против Украины.