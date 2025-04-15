Понадобится только смартфон: как быстро найти ближайшую к вам церковь ПЦУ, чтобы освятить корзину на Пасху

Церковь идет в ногу с современными технологиями

С начала полномасштабной войны в Украине запретили деятельность храмов, связанных со страной-агрессором Россией. Поэтому духовенство взяло вектор на украинизацию. Теперь в Украине действует Православная церковь Украины (ПЦУ), которую возглавляет митрополит Епифаний.

Церковь не стоит на месте и адаптируется к современному обществу, идя в ногу с технологиями. Так, после перехода украинцев в ПЦУ было создано мобильное приложение "Моя церква", в котором верующие могут почитать церковные новости, найти нужные молитвы, посмотреть календарь религиозных праздников, а также найти ближайшую к своему дому церковь Православной церкви Украины.

Как найти ближайшую церковь ПЦУ, чтобы святить паску?

Для начала нужно установить на смартфон мобильное приложение "Моя церква" Сделать это можно AppStore и Google Market. При входе в приложение нужно дать доступ к своей геолокации, таким образом на картах будут отображены ближайшие к вам храмы ПЦУ в вашем городе или селе.

Внизу экрана вы увидите небольшое меню — "Карта", "Календарь", "Новости", "Молитвы" и "Мой профиль". Нажмите на кнопку "Карты" и и приложение покажет вам все храмы Православной церкви Украины по всей стране.

Более того, по геолокации будут сразу определены ближайшие к вашему местонахождению храмы. Также есть опция проложить путь к выбранной церкви, чтобы вам было проще к ней добраться по картах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически запрещено в период Страстной седмицы. Она началась 14 апреля и продолжится до 20 апреля.