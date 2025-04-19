"Перемирие" Путина: в Украине дали прогноз, как быстро россияне его сорвут

Россияне занимаются подготовкой к ракетному удару

Владимир Путин в одностороннем порядке ввел "прекращение огня" на Пасху. В Украине же сразу выразили сомнения в том, что россиянам в принципе стоит доверять.

Согласно заявлениям Кремля, они планируют с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля прекратит все боевые действия. Впрочем, незадолго до обозначенного часа возле Киева был замечен разведывательный БПЛА, а в Харьковской области прогремели взрывы.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что США предлагали России полное и безусловное прекращение огня еще 11 марта.

У нардепа Алексея Гончаренко появилась своя версия. Он считает, что Путина напугали действия президента США Дональда Трампа, а потому он пытается выиграть время.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что россияне нарушат перемирие в пасхальную ночь, а потом обвинят Украину.

Такое же мнение высказал и активист Сергей Стерненко.

Бизнесмен и аналитик Роман Шрайк указал на другие заявления Путина, отметив, что Москва будет обвинять Украину вне зависимости от того, как она отреагирует на это предложение.

Аналитики и экономический эксперт Юрий Богданов подчеркнул, что для соблюдения перемирия необходимы механизмы его контроля. Однако таковых не предусмотрено.

Военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что россияне демонстрируют признаки подготовки массированного ракетного удара, а потому особо расслабляться не стоит.

Впрочем, он допустил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф все равно будет обвинять Украину в чем угодно, что скажут ему россияне.

Как сообщалось ранее, 16 апреля истек срок 30-дневного "энергетического" перемирия. За это время украинские энергетические объекты подверглись российским обстрелам более 30 раз.