Украина не соглашалась на мирный план США — СМИ

Политических решений, о которых писали, не было

Украина не согласна с мирным планом США, как об этом писали СМИ. Министерство обороны (МОУ) отрицает "готовность на 90%".

Об этом пишет Sky News, ссылаясь на комментарий Минобороны. В МОУ заявили, что не было политических решений, которые могли бы трактоваться в таких процентах.

"У нас есть несколько принципиальных позиций: мы поддержали предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, в то время как Россия не поддержала предложение США о прекращении огня и продолжает ежедневные удары по украинским городам и инфраструктуре. При таких условиях непонятно, как можно обсуждать или измерять в "процентах" прогресс любого диалога", — объяснили в министерстве.

Отметим, что издание New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа писало, что Украина уже почти согласилась на план США. Его госсекретарь Штатов Марко Рубио недавно представил в Париже.

Отмечалось, что окончательное решение якобы лежит на Москве, которая до сих пор не дала четкого ответа. По предварительной информации, план включает сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями, постепенное ослабление санкций и отказ Украины от курса вступления в НАТО. В обмен на это Москва должна согласиться на полное прекращение огня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в администрации президента США Дональда Трампа хотят "признать" оккупированный Крым российским.