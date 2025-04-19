Когда демобилизуют ВСУ после отмены военного положения: Вениславский объяснил

В законодательстве есть нюанс

Завершение срока действия или отмена военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных. Эти процессы по закону не связаны напрямую.

Об этом рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью Radio NV. По его словам, демобилизация военных одобряется отдельным указом президента Украины Владимира Зеленского.

"Отмена военного положения не будет означать автоматическую демобилизацию. Для этого нужно отдельное решение президента", — отметил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Вениславский.

Он объясняет, что в случае не продления военного положения президент должен подписать приказ о начале демобилизации. Это решение должна одобрить Верховная Рада и только после этого начнется демобилизация военных.

"Согласно закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, нуждающегося в одобрении Верховной Рады. То есть даже если правовой режим военного положения не будет продлен, демобилизация автоматически не наступит", — подчеркнул Вениславский.

Напомним, что Верховная Рада 16 апреля проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Оно начнется с 9 мая по 6 августа (на 90 дней).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, как будут демобилизовать военных, воюющих с 2022 года.