От обязательной к нежелательной: почему в СССР усиленно учили немецкий

Переход на английский в советских школах начался только в 1970-х

Почти каждый школьник в Советском Союзе учил немецкий язык. Это сейчас трудно представить, но английский был тогда редкостью в советских школах.

Родители современных взрослых хорошо помнят бесконечные уроки немецкого и зубрение непонятных слов. За партами сидело не одно поколение учеников, усердно учивших "ди катце" вместо "зе кет".

Почему именно немецкий?

Оказывается, такая странная, на первый взгляд ситуация имела простое объяснение. В начале XX века немецкий язык был главным в мире науки. Именно на немецком писали важнейшие научные работы, проводили международные встречи ученых, печатали технические инструкции. Английский тогда еще не стал языком мирового общения.

В то время в Европе на первых местах было два языка – немецкий и французский. Если немецкий использовали ученые и инженеры, то на французском общались образованные люди, читали книги и смотрели представления. Советский Союз избрал немецкий, потому что стремился воспитать поколения ученых и инженеров.

Как все изменилось после войны

Всё изменилось после Второй мировой войны. Школьники не хотели учить язык страны, с которой только что закончилась страшная война. Такая же ситуация была и в европейских странах – там тоже стали меньше изучать немецкий. Постепенно его место занял английский язык.

Переход на английский язык в советских школах начался только в 1970-х годах. Учащиеся впервые смогли выбирать – учить немецкий или английский. К началу перестройки английский уже крепко закрепился в школах, хотя кое-где немецкий еще держался. А сейчас многие школы предлагают изучать оба языка.

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