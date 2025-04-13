Об опасности знали? Мэр Конотопа рассказал неприятные детали ракетного удара по Сумам

Чиновник потребовал отставки главы Сумской ОВА

Мэр Конотопа Артем Семенихин после российского удара по Сумах набросился с критикой на главу Сумской ОВА Владимира Артюха. По его словам, чиновник якобы организовал церемонию награждения военных в одном из городских заведений.

Об этом Семенихин рассказал во время прямого эфира, который велся на его странице в Facebook. Он утверждает, что Артюх якобы "дал повод" россиянам, чтобы обстрелять город и прикрыть свой террор заявлениями об ударах по военных объектах.

По его словам, даже в его Конотопе люди знали, что Артюх собирал военных 117-й бригады на церемонию награждения. При этом он отметил, что все военнослужащие находились в укрытии и не пострадали.

"Но ка**пы били "кассеткой", чтобы было как можно больше жертв. И это было сделано умышленно, чтобы оправдать свою террористическую агрессию, мол якобы там же военные собрались", — сказал Семенихин.

Он говорит, что Артюха якобы предупреждали об опасности проведения сборов военных в городе. При этом мэр Конотопа подчеркнул, что истинной целью захватчиков являются дети, поскольку они хотят уничтожить будущее украинцев. Чиновник не отрицает, что в трагедии в первую очередь виноваты россияне, но призывает сменить главу ОВА и выражает убеждение, что военнослужащих в мирных городах быть не должно.

Семенихин также сообщил, что по факту происшествия были открыты уголовные производства, а также добавил, что ход расследования держит на своем контроле лично глава СБУ Василий Малюк.

Как сообщалось ранее, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что ракетный удар россияне нанесли по зданию Конгресс-центра СумГУ и представительство уполномоченного по правам человека было разрушено. Согласно данным на 14:00, было известно о том, что 31 человек погиб и еще 84 ранены. Среди погибших двое детей.