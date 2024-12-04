Такую роскошь мог себе позволить не каждый: какие торты в СССР были самыми популярными

Прийти в гости с десертом значило проявить уважение

К началу 1950-х годов жители СССР не очень любили торты. Ведь приобрести их было не так уж легко и далеко не каждый мог позволить себе потратить средства на сладкое блюдо большого объема, однако со временем ситуация изменилась.

"Телеграф" рассказывает, какие самые популярные торты были в СССР и остались с нами до сих пор. В это время в СССР началась настоящая мода на торты, которые считались показателем достатка. Прийти в гости с тортом значило проявить уважение к владельцам дома.

"Наполеон"

Название этого торта появилось в 1912 году, когда проходили празднования по случаю столетия изгнания французов из Москвы. Тогда этот десерт подавался в форме треугольных пирожных, в которых люди должны были видеть шляпу Наполеона Бонапарта.

Сейчас этот торт имеет квадратную или прямоугольную форму. Интересно, что он популярен даже во Франции, где его готовят под названием "millefeuille", что в переводе означает "1000 слоев".

"Киевский"

Появление "Киевского" торта на полках магазинов вызвало большой ажиотаж. И неудивительно, ведь это первый десерт в СССР, изготовленный не только из одного-двух коржей и большого количества слишком сладкого масляного крема.

Конечно, лепешки и крем также были в "Киевском", однако добавление орехов, безе и интересный вид блюда сделать свое дело и торт уже через несколько месяцев стал самым популярным на территории бывшего СССР.

"Прага"

Название этого десерта произошло совсем не от столицы Чехии. Такое название торту дал его автор, работавший в то время в одноименном ресторане. Торт состоит из трех шоколадных слоев, пропитанных кремом и ягодным или фруктовым джемом.

Сверху "Прагу" обязательно покрывали толстым слоем шоколадной глазури, на которую наносили надписи с помощью крема.

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