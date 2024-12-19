Ваши предки любили поскандалить, если имели такие фамилии: проверьте свою

Многие из этих фамилий существуют и по сей день

Имена и фамилии украинцев всегда были тесно связаны с жизнью народа. Наши предки имели особое дарование метко характеризовать людей через их фамилии.

На украинских землях часто давали фамилии в соответствии с характером и поведением человека. Как свидетельствуют исследования Юлиана Редька, такая традиция помогала быстро понять, с кем имеешь дело, ведь фамилия могла рассказать о темпераменте или характере его носителя.

Задир в украинских селах не любили – их сетовали Задрами, Задирайками или Забияками. Тех, кто постоянно создавал проблемы, называли Бешкетами и Заведиями. Грубиянами становились из-за особо несговорчивого характера и неумения общаться с людьми.

Спокойных и уравновешенных односельчан величали более благозвучно – Тихими, Ласкавими или Деликатными. Миролюбивый характер отражался в фамилиях Мирный, Добрый, Святой. Особенно уважительное отношение односельчан проявлялось в фамилиях Коханий, Любий и Солодкий.

Плаксивость тоже не оставалась без внимания – отсюда проистекают фамилии Рюма, Плаксий, Рева и Стогний. Чрезмерная эмоциональность запечатлелась в фамилиях Журило и Журибида.

За хвастливость и тщеславие можно было получить фамилию Самохвал или Пышный. Громкий голос давал начало фамилиям Крикун, Верескун или Горлатый. Хитрунов называли Крутиями и Морочилами, а бездельников – Дармоидами и Недбайлами.

Многие из этих фамилий существуют и по сей день, сохраняя память о своих первых носителях и их особенностях характера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие фамилии давали бездельникам в древности. Некоторые из них очень распространены сейчас.