Оговорился или признался? Путин сделал откровенное заявление о войне

В РФ не называют агрессию против Украины войной

Глава России Владимир Путин заявил, что российская армия "забирает" территорию Украину. Он утверждает, что "движение идет по всей линии фронта"

Об этом российский диктатор сказал во время прямой линии. По его словам, ситуация на поле боя меняется кардинально, а движение по линии фронта якобы "идет каждый день".

"Как я уже говорил, речь идет не о продвижении на 100-200-300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами", — сказал Путин.

Напомним, ранее Путин сделал ряд новых заявлений о войне против Украины. Он уверяет, что на военную службу по контракту в ВС РФ якобы ежедневно поступают более тысячи человек.

Кроме того, российский диктатор заявил, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от "добровольных ограничений" в этой сфере. По его словами, Россия "вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, но она не втягивается в полноценную гонку вооружений". Также глава РФ вспомнил и об экспериментальной баллистической ракете "Орешник".