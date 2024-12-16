Путина поймали на лжи об "Орешнике" (видео)

Он регулярно пугает использованием этой ракеты

Глава России Владимир Путин сделал очередное заявление о новой баллистической ракетной системе "Орешник". Однако на этот раз в его словах заметили нестыковку.

Выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ в понедельник, 16 декабря, Путин заявил, что серийное производство "Орешника" должно начаться "в ближайшее время". При этом еще 28 ноября российский диктатор уверял, что серийное производство этих ракет якобы уже началось.

Стоит отметить, что тогда Путин заявил, что у России якобы есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику". Он также заявил, что РФ продолжит боевые испытания "Орешника".

Глава РФ также анонсировал удары по "центрам принятия решений в Киеве". Он назвал объекты в Киеве, которые "могут стать целью" для "Орешника".

Напомним, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

По мнению экспертов, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год. Число произведенных ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.