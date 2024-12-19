"Є зустрічна пропозиція". В Україні вже відповіли Путіну на ідею про дуель

Українці запропонували Путіну бити своїми ж ракетами по своїй же території

Президент Росії Володимир Путін хоче провести із Заходом "технологічну дуель" і вдарити ракетою "Орєшнік" по Києву. Він заявив, що на Заході мають визначити об’єкт у столиці України для удару, а системи ППО спробують ракету перехопити. Ця пропозиція не залишилася без реакції українців.

"Телеграф" зібрав яскраві коментарі в українському сегменті соцмереж та Інтернету на висловлювання російського диктатора. Журналістка ТСН Христина Зеленюк на своїй сторінці у Facebook запропонувала перекласти фразу Путіна англійською мовою, щоб її зрозуміли Дональд Трамп та його оточення.

Голова правління Інституту світової політики та засновник видання "Главком" Віктор Шлінчак вважає, що США мають запропонувати те саме Росії, але навпаки — щоб об’єкт був у Москві, а російські ППО ловили Minuteman III (американська міжконтинентальна балістична ракета — Ред.).

Політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко запропонував Путіну цілитися по Кремлю і збивати ракети за допомогою С-400.

Колишній посол України у Хорватії, Боснії і Герцеговині Олександр Левченко запропонував російському диктатору провести технологічну дуель ударом американської гіперзвукової балістичної ракети або кількох ракет по Москві, яку захищає ціла армія ППО.

Український історик та тележурналіст Олексій Мустафін назвав Путіна "мамкіним дуелянтом" і заявив, що вдалим "технологічним експериментом" може бути удар ракетою "Томагавк" по місцю перебування російського президента.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Володимир Путін заявив, що Росія "забирає" території України.