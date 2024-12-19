Не с Зеленским. Путин сказал, с кем из руководства Украины готов к переговорам по войне
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Путин сказал, что не признает Зеленского легитимным президентом
Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по завершению войны только с "легитимным руководством" Украины. Таковым он президента Украины Владимира Зеленского не считает.
Во время прямой линии глава РФ отметил, что признает легитимными только Верховную Раду и ее председателя. Почему – не объяснил. Его слова передают росСМИ.
По словам Путина, РФ не выдвигает предварительных условий для диалога, однако настаивает на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году, и учитывая текущую ситуацию на фронте.
Что касается президента Владимира Зеленского, то российский лидер отметил, что согласится на переговоры с ним только после проведения новых выборов в Украине и получения "легитимности".
"Если кто-то примет участие в выборах и получит легитимность, мы будем разговаривать с кем-либо, в частности с Зеленским", – заявил Путин.
Он добавил, что Украина может самостоятельно организовать внутренний процесс мирного урегулирования, но подписывать соглашения РФ согласятся исключительно с теми, кого считает легитимными – Верховной Радой и ее председателем.
Также ранее "Телеграф" писал, что сказал Путин об итогах года. Российский президент уже успел сделать много громких заявлений.