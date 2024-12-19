"Пусть выберут объект в Киеве": Путин предложил Западу дуэль в Украине

Путин снова звенит оружием

Президент РФ Владимир Путин предложил провести "технологическую дуэль" с Западом. В частности, он хочет использовать новую российскую ракету "Орешник" по Киеву.

По его словам, западные эксперты должны определить объект в столице Украины для удара, а системы ПВО попытаются ракету перехватить. "Мы к такому эксперименту готовы", — говорит Путин. Об этом российский диктатор заявил во время прямой линии в четверг, 19 декабря.

"Орешник" – это российская ракетная система средней дальности, которая может нести ядерные боезаряды. Первое боевое применение этой ракеты произошло 21 ноября по Днепру – россияне использовали версию с неядерным гиперзвуковым оснащением.

По информации Министерства обороны США, "Орешник" разработан на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что запущенная в ноябре ракета была экспериментальной.

Путин уже не раз пугал Украину ударами "Орешником" по Киеву. Он также говорит, что РФ сейчас имеет несколько готовых образцов таких ракет.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что ракета "Орешник" оказалась родом из Украины. Ее разработка начиналась именно здесь.