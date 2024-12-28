Имеет диагноз и торгует носками: как выглядит родная мама нардепа Николая Тищенко

"Колина мама – бизнеследи", — заявляла Жанна Тищенко журналистам

Народный депутат Николай Тищенко вполне мог бы претендовать на звание "человек-скандал 2024 года", если бы такая награда существовала. Родился мужчина в полной семье: он воспитан отцом Николаем и матерью Жанной. С родительницей Тищенко не общается и ранее журналисты предположили, почему.

В июле 2024 года было опубликовано видео-сюжет ТСН, в котором рассказывается, как сейчас живет и выглядит Жанна АнатолиевнаТищенко.

СМИ неоднократно писали, что родная мама нардепа, у которого в июне при обыске в доме нашли часы за 1,5 млн грн, живет в бедности. В молодости Жанна Тищенко работала фотографом в советском доме быта, которым управлял ее муж. Позже у нее, по данным журналистов, диагностировали шизофрению. С тех пор сын перестал с ней общаться и оказывать помощь.

Жанна Тищенко

"Я очень занят человек. Колина мама – бизнеследи. Я 50 лет в бизнесе", — говорила Жанна Анатолиевна журналистам. Женщина продавала носки и сухоцветы лаванды прямо с земли возле метро Минск в Киеве.

Сам Николай Тищенко никогда не делился общими фото с мамой. Лишь пару раз скандальный нардеп выкладывал архивные семейные снимки с семьей — молодыми родителями и сестрой Юлией.

Напомним, что Николай Тищенко был женат трижды. Ранее "Телеграф" писал, что известно об Алле Барановской, с которой депутат развелся в 2023 году.