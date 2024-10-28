Был в Партии регионов и носил георгиевскую ленту: что известно о прошлом нардепа Алексея Гончаренко

Сейчас мужчина активно вовлечен в политическую сферу

Алексей Гончаренко – известный украинский политик, который на протяжении своей деятельности менял свои взгляды и месседжи. Сейчас он входит в украинскую делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Начинал свою политическую деятельность Гончаренко в Одессе, а затем перебрался в столицу, где стал народным депутатом. Больше о его карьере – знает "Телеграф".

Что известно об Алексее Гончаренко

Политик родом из Одессы. Отец был местным мэром и входил в Партию регионов, а мама работала в Одесском порту и учителем. Учился на педиатра в медицинском вузе, а также овладевал специальностью "финансы и кредит" в России.

Одно время работал на станции скорой медицинской помощи, но вскоре решил идти в политику. Так, Алексей начал руководить молодежным крылом Партии Зеленых Украины. Пытался попасть в городской совет, но не прошел.

Вскоре стал возглавлять организацию партии "Союз", которая позже вошла в Партию регионов. Она образовалась на основе Крымской партии, которую запретило Министерство юстиции. А спустя время эта партия способствовала аннексии Россией Крыма. В 2006 году Гончаренко от этой политической силы попал в городской совет Одессы.

Позже мужчина объяснял, что находился в Партии регионов, потому что в ее документах речь шла о "курсе на евроинтеграцию". К тому же активно защищал русский язык в Одессе и высказывался, чтобы ввести его вторым государственным. На отдельных мероприятиях появлялся с георгиевской лентой.

Фото из сети

В 2012 году впервые баллотировался в парламент от Партии регионов, но не прошел. После начала Евромайдана вышел из Партии регионов и заявил, что "в Украине начинается гражданская война". Тогда Гончаренко сменил свою риторику на проукраинскую и осудил аннексию Россией Крыма. Публиковал доказательства присутствия россиян на Донбассе.

В 2014 году начал занимать должность председателя Одесского областного совета. В том же году стал народным депутатом от Блока Петра Порошенко. Впоследствии вошел в Постоянную делегацию в ПАСЕ. Там он появлялся с футболкой с надписью Putin=Hitler, за что ему выключали микрофон.

Фото из сети

В 2015 году был задержан в России, когда участвовал в шествии в честь российского оппозиционера Бориса Немцова, которого умышленно убили. Его допрашивали по делу о якобы "покушении на убийство и пытки гражданина Российской Федерации во время трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года". Впрочем, через день отпустили.

В 2017 году Гончаренко написал на элементе Берлинской стены в посольстве Германии слово nein, то есть "нет". Это был его ответ на заявление немецкого посла, что выборы на оккупированных территориях можно провести, несмотря на то, что там есть российские военные.

В 2019 году мужчина снова попал в Верховную Раду и вошел во фракцию партии "Европейская Солидарность". Параллельно начал работать в Комитете по бюджету. Стал инициатором объединения "За демократическую Беларусь", лозунгом которой было освободить белорусский народ от режима президента Лукашенко.

Где сейчас Алексей Гончаренко

После начала полномасштабного вторжения россиян Гончаренко выступал в ПАСЕ, чтобы создать международный трибунал по расследованию военных преступлений России в Украине. Вскоре организация приняла соответствующую резолюцию.

Фото из фейсбука Алексея Гончаренко

Участвовал во встречах с американскими политиками, чтобы ввести запрет на экспорт российской нефти, что впоследствии и сделали в США.

В январе 2024 года Гончаренко был назначен президентом Комитета ПАСЕ по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц. Сейчас политик занимается вопросом положения украинских беженцев в Европе.

Фото из фейсбука Алексея Гончаренко

На своей странице в Фейсбуке мужчина активно комментирует политические события в Украине и мире, дает им свою оценку. Также он распространяет свои интервью разным медиа.

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