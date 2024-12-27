Укр

Кулеба с сигаретой, воскрешение Шуфрича и не только: 10 самых смешных "мемных" событий 2024 года

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Курьезы и мемы 2024 года Новость обновлена 27 декабря 2024, 17:25
Курьезы и мемы 2024 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Даже в трудные времена украинцы не теряют чувство юмора

За время полномасштабного вторжения практически каждое громкое событие сопровождалось появлением мемов. В 2024 году украинцы продолжали проявлять креативность, находя поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.

О том, над чем смеялись украинцы в этом году, рассказывает "Телеграф". Вспомнили о политике, спорте и даже церкви.

Дмитрий Кулеба "затягивается"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире программы "Наживо" 17 февраля отреагировал на вопрос о проблемах на польско-украинской границе, просто затянувшись сигаретой. Этот эпизод вызвал бурную реакцию в сети, став символичным описанием сложностей на границе.

Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой
Дмитрий Кулеба с сыгаретой

Выстрел в Трампа

14 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа произошла стрельба, в результате которой он получил ранение, а сам стрелок погиб. В интернете быстро появились мемы, сравнивающие это событие с убийством Джона Кеннеди в 1963 году и эпизодом 2004 года, когда в Виктора Януковича бросили яйцо.

Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа
Выстрел в Трампа

АТБ в Курской области

В августе ВСУ вошли в Курскую область России, что вызвало волну мемов и шуток среди украинцев. С ростом масштабов событий они начали шутить о появлении в Курской области магазинов АТБ и отделений Новой почты.

АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области
АТБ в Курской области

РПЦ всё

20 августа депутаты окончательно приняли закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РПЦ. Это решение, которого долго ждали, сразу же вызвало волну мемов в сети. Пророссийские пропагандисты начали спекулировать на теме, но украинцев их жалобы особо не взволновали. Многие также вспомнили о получении Украиной Томоса об автокефалии.

РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё
РПЦ всё

Воскрешение Шуфрича

5 августа экс-депутат Игорь Мосийчук сначала объявил о "смерти" коллеги Нестора Шуфрича в СИЗО, а затем он "воскрес". Этот случай привлек внимание украинской общественности и вызвал волну мемов и шуток, отражающих знаменитое украинское чувство юмора.

Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича
Воскрешение Шуфрича

Улыбчивый Ермак

В сентябре украинцы обсуждали забавное фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. На снимке Трамп говорит что-то, а за его спиной виден размытый силуэт главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с выразительной улыбкой. Майор ВСУ Виктор Трегубов пошутил, что этот кадр мог бы стать фотографией месяца.

андрей ермак дональд трамп

Бой Тайсона и Пола

Поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом, который прошел 16 ноября на арене AT&T, вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие посчитали бой несправедливым из-за возрастного разрыва: 27-летний Джейк сражался против 58-летнего Тайсона, которого в интернете называют "дедом". Несмотря ни на что, проигравший бой Майк Тайсон продолжает быть легендой среди пользователей сети.

Бой Тайсона и Пола
Бой Тайсона и Пола
Бой Тайсона и Пола
Бой Тайсона и Пола
Бой Тайсона и Пола
Бой Тайсона и Пола

Чемоданчик Шольца

2 декабря Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вскоре в интернете появились мемы и шутки о его таинственном серебристом чемодане, который он нес при выходе из поезда. Некоторые пользователи даже пошутили, что в чемодане Шольц привез Украине ядерное оружие.

Чемоданчик Шольца
Чемоданчик Шольца
Чемоданчик Шольца
Чемоданчик Шольца
Чемоданчик Шольца
Чемоданчик Шольца

Приключения Асада и Януковича

8 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей прилетел в Москву после трусливого побега из Сирии, а Кремль дал им убежище. В сети появились мемы и шутки, в которых пользователи напомнили слова Асада 10 лет назад, когда он утверждал, что не покинет Сирию, как это сделал беглый президент Виктор Янукович.

Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича
Приключения Асада и Януковича

Расслабленный стрелок

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал интернет-мемом после своего выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 51-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в смешанных парах. Он использовал обычные очки вместо спортивных, не носил шумоизолирующие наушники и держал свободную руку в кармане во время стрельбы. Это придавало ему расслабленный вид.

Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок
Расслабленный стрелок

Эти и другие смешные творения становятся известны во всем мире. Ранее "Телеграф" писал, как сложилась жизнь героев популярных украинских мемов.

Теги:
#Спорт #Политика #Юмор #Курьезы #Мемы