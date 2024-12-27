Кулеба с сигаретой, воскрешение Шуфрича и не только: 10 самых смешных "мемных" событий 2024 года

Даже в трудные времена украинцы не теряют чувство юмора

За время полномасштабного вторжения практически каждое громкое событие сопровождалось появлением мемов. В 2024 году украинцы продолжали проявлять креативность, находя поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.

О том, над чем смеялись украинцы в этом году, рассказывает "Телеграф". Вспомнили о политике, спорте и даже церкви.

Дмитрий Кулеба "затягивается"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире программы "Наживо" 17 февраля отреагировал на вопрос о проблемах на польско-украинской границе, просто затянувшись сигаретой. Этот эпизод вызвал бурную реакцию в сети, став символичным описанием сложностей на границе.

Дмитрий Кулеба с сыгаретой Дмитрий Кулеба с сыгаретой Дмитрий Кулеба с сыгаретой Дмитрий Кулеба с сыгаретой

Выстрел в Трампа

14 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа произошла стрельба, в результате которой он получил ранение, а сам стрелок погиб. В интернете быстро появились мемы, сравнивающие это событие с убийством Джона Кеннеди в 1963 году и эпизодом 2004 года, когда в Виктора Януковича бросили яйцо.

Выстрел в Трампа Выстрел в Трампа Выстрел в Трампа Выстрел в Трампа Выстрел в Трампа

АТБ в Курской области

В августе ВСУ вошли в Курскую область России, что вызвало волну мемов и шуток среди украинцев. С ростом масштабов событий они начали шутить о появлении в Курской области магазинов АТБ и отделений Новой почты.

АТБ в Курской области АТБ в Курской области АТБ в Курской области АТБ в Курской области АТБ в Курской области АТБ в Курской области АТБ в Курской области

РПЦ всё

20 августа депутаты окончательно приняли закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РПЦ. Это решение, которого долго ждали, сразу же вызвало волну мемов в сети. Пророссийские пропагандисты начали спекулировать на теме, но украинцев их жалобы особо не взволновали. Многие также вспомнили о получении Украиной Томоса об автокефалии.

РПЦ всё РПЦ всё РПЦ всё РПЦ всё РПЦ всё РПЦ всё

Воскрешение Шуфрича

5 августа экс-депутат Игорь Мосийчук сначала объявил о "смерти" коллеги Нестора Шуфрича в СИЗО, а затем он "воскрес". Этот случай привлек внимание украинской общественности и вызвал волну мемов и шуток, отражающих знаменитое украинское чувство юмора.

Воскрешение Шуфрича Воскрешение Шуфрича Воскрешение Шуфрича Воскрешение Шуфрича

Улыбчивый Ермак

В сентябре украинцы обсуждали забавное фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. На снимке Трамп говорит что-то, а за его спиной виден размытый силуэт главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с выразительной улыбкой. Майор ВСУ Виктор Трегубов пошутил, что этот кадр мог бы стать фотографией месяца.

Бой Тайсона и Пола

Поединок между Майком Тайсоном и Джейком Полом, который прошел 16 ноября на арене AT&T, вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие посчитали бой несправедливым из-за возрастного разрыва: 27-летний Джейк сражался против 58-летнего Тайсона, которого в интернете называют "дедом". Несмотря ни на что, проигравший бой Майк Тайсон продолжает быть легендой среди пользователей сети.

Бой Тайсона и Пола Бой Тайсона и Пола Бой Тайсона и Пола

Чемоданчик Шольца

2 декабря Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вскоре в интернете появились мемы и шутки о его таинственном серебристом чемодане, который он нес при выходе из поезда. Некоторые пользователи даже пошутили, что в чемодане Шольц привез Украине ядерное оружие.

Чемоданчик Шольца Чемоданчик Шольца Чемоданчик Шольца

Приключения Асада и Януковича

8 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей прилетел в Москву после трусливого побега из Сирии, а Кремль дал им убежище. В сети появились мемы и шутки, в которых пользователи напомнили слова Асада 10 лет назад, когда он утверждал, что не покинет Сирию, как это сделал беглый президент Виктор Янукович.

Приключения Асада и Януковича Приключения Асада и Януковича Приключения Асада и Януковича Приключения Асада и Януковича Приключения Асада и Януковича Приключения Асада и Януковича

Расслабленный стрелок

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал интернет-мемом после своего выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 51-летний спортсмен завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров в смешанных парах. Он использовал обычные очки вместо спортивных, не носил шумоизолирующие наушники и держал свободную руку в кармане во время стрельбы. Это придавало ему расслабленный вид.

Расслабленный стрелок Расслабленный стрелок Расслабленный стрелок Расслабленный стрелок

Эти и другие смешные творения становятся известны во всем мире. Ранее "Телеграф" писал, как сложилась жизнь героев популярных украинских мемов.