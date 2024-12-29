Мама двох дітей із мільйонним доходом: що відомо про дружину нардепа Гончаренка і як вона виглядає

Ольга Глова є дочкою ексспівробітника радянського "Газпрому"

Нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка можна назвати сімейною людиною. Чоловік одружений з Ольгою Ярославівною Гловою, і в цьому шлюбі у подружжя з’явилося двоє синів.

2024 року стало відомо, що дружина Гончаренка отримує з початку повномасштабної російсько-української війни мільйонні доходи. "Телеграф" розповідає, що відомо про Ольгу Глову і як вона виглядає.

Хто така Ольга Глова

Народилася у Миколаєві. Ольга зустріла Олексія Гончаренка під час навчання в Одеському державному медичному університеті, куди вони вступили в один рік.

"Я тільки вступив до медінституту. Першого вересня нас повели до анатомки — на першу лекцію. На столах лежали страшні для звичайної людини "наочні посібники" — трупи злочинців, якими з місць ув'язнення традиційно постачають медичні заклади освіти. Навпроти мене стояла чудова дівчина. Протягом усієї лекції я за нею спостерігав, а потім зрозумів, що… закохався!", — розповідав раніше політик.

Олексій та Ольга почали зустрічатися в 1997 році, а одружилася пара через шість років. У 2017 році Гончаренко заявив, що його тестем є колишній співробітник російського "Газпрому".

"Ми з дружиною хотіли купити будинок і ми ці гроші позичили… Позичили 700 тис. доларів у тестя, який працював у радянському "Газпромі", працював водієм. Коли відбувалася корпоратизація "Газпрому", він отримав свою частку акцій", — розповів Олексій.

У шлюбі Гончаренка та Глови народилося двоє синів — Олексій (2006) та Кирило (2018).

18-річний Олексій навчається в Амстердамському університеті за спеціальністю "менеджмент". "Продовжуємо працювати на перемогу, щоб наші діти працювали над розвитком України, а не рятували її від знищення", — писав нардеп у вересні 2023 року. Чи повернеться після навчання хлопець на батьківщину — питання відкрите.

Гончаренко із сином Кирилом (1 фото) та сином Олексієм (2 фото). Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Чим займається Ольга Глова

Відомо, що за фахом Ольга – дитячий лікар. Нині вона приватний підприємець. З першого року повномасштабної війни Ольга Глова, згідно з декларацією, яку Олексій Гончаренко подав у 2024 році, отримала дохід 6 млн 680 тис. 933 грн від підприємницької діяльності (основний вид зайнятості – обробка даних та розміщення інформації на вебсайтах).

Дружина депутата володіє квартирою (61,5 кв. м) та горищем (69 кв. м) в Одесі, придбаними у 2019 році за 1,88 млн гривень, а також є співвласницею квартири (54,5 кв. м) у Миколаєві.

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