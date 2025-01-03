Помощь от государства в размере 1500 гривен смогут получить некоторые украинцы

Важная и нужная инициатива

Правительство планирует начать предоставлять 1500 гривен участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны для занятий спортом. Заявку можно будет подать через "Дию".

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале. По его словам, данное постановление вступит в силу уже через неделю.

"Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны будут выплачивать 1500 грн раз в квартал для занятий спортом в спортивных клубах", — написал нардеп.

Все желающие смогут подать заявку на получение средств на платформе "Дия". Постановление правительства должно вступить в силу уже 15 января.

Когда именно начнут производить выплаты и как будет отслеживаться их целевое использование — неизвестно. Никаких подробностей Гончаренко на данный момент не сообщил.

Напомним, с 1 декабря стартовала социальная программа "Зимова єПідтримка", которую ранее анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Все украинцы, которые находятся на территории страны, включая детей, могут получить пособие в размере 1000 гривен.

Не получат деньги только те украинцы, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях. Верификация должна будет якобы происходить по геолокации пользователя в приложении "Дія".

Деньги можно будет потратить на:

коммунальные платежи, медицинские, ветеринарные или юридические услуги;

образование, спорт, отдых, транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвовать на ВСУ или купить военные облигации;

салоны красоты, развлечения и другие услуги.

Снять наличные с карты "Национальный кэшбек" нельзя. Средства можно будет потратить как онлайн, так и офлайн, но только на указанные категории расходов. Банки будут распознавать категорию при оплате картой с помощью МСС-кодов. Это код, который присваивается торговой точкой и характеризует направление бизнеса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из украинцев может получить денежную помощь на оплату серьезного лечения. Сумма выплат колеблется от 3 до 5 тысяч гривен.