Самое слабое место Путина и ключ к завершению войны: что на Западе пишут о планах Трампа по Украине

Эксперты считают, что Трампу нужно больше рычагов влияния на Путина.

В скором времени Дональд Трамп официально вступит в должность президента США и получит полный мандат для решения как внутренних, так и внешних вопросов Америки. Как он сам анонсировал, особое внимание Белого дома будет сосредоточено на урегулировании войны в Украине.

Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова проанализировала, что на Западе пишут о потенциальных шагах Трампа.

Трамп хочет быть миротворцем

Эксперты американского Совета по международным отношениям Майкл Фроман и Чарльз Купчан пишут о том, что конечной целью избранного президента Трампа должен быть справедливый мир в Украине.

"Когда Дональд Трамп пытается способствовать достижению перемирия между Украиной и Россией, он должен осознать, что в его собственных политических интересах продолжать оказывать значительную поддержку украинцам и идти только на такое соглашение, которое обеспечит суверенную и безопасную Украину. В противном случае Владимир Путин – и другие – почувствуют слабость", – говорится в статье.

По мнению экспертов, Трамп должен прекратить заявления о прекращении помощи Киеву и убедить "обычно послушную" Республиканскую партию, что дальнейшая поддержка Украины является ключом к достижению длительного перемирия и, наконец, разгрома кремлевских усилий.

"Другой результат создаст значительную угрозу интересам США во всем мире и статусу Трампа как мирового лидера".

Если оборона Украины потерпит крах, "зрелище российских сил, которые захватывают все больше территорий, а российские танки потенциально входят в Киев, разрушит надежды Трампа на восприятие его как великого миротворца. Вместо этого он получит свою версию Афганистана", — считают авторы статьи.

Покоренная Украина стала бы победой не только для России, но и для Китая, Ирана и Северной Кореи.

"Если Трамп потеряет Украину, это еще больше подбодрит врагов Америки и поставит под сомнение силу США и устойчивость их союзов. Плохое соглашение для Украины – это плохое соглашение для Трампа", — утверждают Фроман и Купчан.

При этом достичь соглашения, которое обеспечит безопасность Украины, может оказаться сложнее, чем думает избранный президент США.

"Разделение территорий – это самая легкая часть. Кто будет контролировать ту или иную территорию, будет определяться расположением сил на момент прекращения огня. Линия фронта, скорее всего, станет новой границей между Украиной и примерно 20% территории, оккупированной российскими войсками.

Но Россия вряд ли на этом остановится. Путин может потребовать нейтралитета Украины и ограничения численности ее вооруженных сил – как он делал в 2022 году. Трамп должен понимать, что эти условия неприемлемы, ведь они оставят Украину незащищенной и уязвимой. Независимо от того, станет ли Украина членом НАТО, получит ли другие гарантии безопасности, Трамп не может позволить Путину наложить вето на ее геополитический выбор.

Путин также может настаивать на формальном признании США оккупированных территорий Украины как части России и снятии западных санкций против Москвы. Опять же Трамп не может позволить этого, поскольку это узаконило бы силовое присоединение Россией территорий другой страны", — считают эксперты.

По их словам, Трамп должен понять, что не сможет заключить соглашение с Путиным без поддержки европейских союзников Америки. Независимо от его отношения к Европейскому Союзу ему нужна сильная, безопасная и объединенная Европа как надежный союзник.

"Разделенный трансатлантический альянс и расколотый ЕС оставили бы США без сильного европейского партнера, необходимого не только для противодействия России, но и для обеспечения стабильности во все более хаотичном мире".

Как усадить Путина за стол переговоров

Президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова в статье для Foreign Affairs утверждает, что Дональду Трампу необходимо иметь больше рычагов влияния, чтобы усадить Путина за стол переговоров.

"Второй Белый дом Трампа хорошо подготовлен к реализации стратегии, которая позволит достичь именно этого: кампании максимального давления. Во время своего первого срока Трамп применял такой подход против Ирана. И теперь, чтобы достичь мира и восстановить глобальное лидерство США перед лицом растущей авторитарной агрессии, он должен применить такую же стратегию по отношению к России", — пишет автор.

Она напоминает, что ограничить воинственные амбиции Ирана удалось благодаря сочетанию агрессивного, организованного США экономического давления через санкции и военных и тайных действий Израиля, направленных на противодействие региональным марионеткам Тегерана — группировкам ХАМАС и "Хезболла".

"Россия — не Иран: среди важных отличий — ее экономика больше, и у нее большой запас ядерного оружия. Но иранский случай дает урок: экономическое давление в сочетании с решительными военными действиями и координацией с союзниками может сработать".

Полякова отмечает: администрация Трампа не должна упустить момент слабости Москвы. Российские вооруженные силы находятся под растущим давлением: Кремль уже развернул примерно 50% сил для участия в войне в Украине и теряет в среднем 1500 солдат в день.

В то же время российская экономика приближается к переломной точке после почти трех лет безудержных расходов на военные нужды. Центральный банк страны повысил процентные ставки более чем на 20%, пытаясь замедлить инфляцию, поскольку рубль упал до самого низкого уровня за последние годы.

Прогнозируется, что российская экономика вырастет лишь на 0,5-1,5% в 2025 году по сравнению с 3,6% в 2024 году Давление также оказывают американские и другие западные санкции. В связи с этим эксперт призывает бить Москву "в самые болезненные места".

Во-первых, ужесточить экономические санкции против российского банковского и финансового сектора. В начале 2024 года администрация Байдена ввела санкции против Газпромбанка, крупнейшего банка страны, а также более 50 финучреждений — практику следует расширить на все российские банки.

Во-вторых, администрация Трампа могла бы использовать санкции для наложения штрафов на китайские компании, непосредственно поставляющие военную технику России, и китайские финансовые учреждения, предоставляющие кредиты российским банкам.

"Такие ограничения особенно эффективны, поскольку они заставляют компании за пределами России или других стран, ведущих бизнес с Россией, выбирать между Вашингтоном и Москвой — большинство из них предпочтут сохранение доступа к крупному американскому рынку, а не к сокращающемуся российскому", — считает эксперта.

Однако санкций в финансовом секторе недостаточно. Основная часть доходов российского бюджета, которая идет на подпитку военной экономики страны, поступает от экспорта нефти и газа.

"Российские поставщики нефти в большинстве своем не подпадали под санкции США из-за беспокойства из-за повышения цен для европейских союзников Вашингтона. Это должно измениться; администрация Трампа должна расширить санкции на российских поставщиков нефти и их дочерние компании, как она это сделала в 2020 году, введя меры против государственной нефтяной компании "Роснефть", которая вела бизнес в Венесуэле.

Соединенным Штатам придется взять на себя инициативу и подтолкнуть своих европейских союзников к сложному выбору из-за вероятного роста цен на энергоносители, которые европейцы будут вынуждены платить", — предлагает Полякова.

При этом политика самого Евросоюза по ограничению импорта российской нефти не смогла предотвратить ее попадание на европейский рынок. Москва просто перешла к использованию "теневых флотов" на черном рынке, которые продолжают поставлять нефть в европейские страны.

"Европа оказалась в ситуации, когда она финансирует ту же войну, против которой, как она утверждает, выступает. Решение очевидно: Европа должна прекратить покупать российский газ или его плохо завуалированные версии, поступающие от третьих сторон, таких как Азербайджан, и вместо этого инвестировать в развитие своей инфраструктуры, чтобы иметь возможность покупать больше сжиженного природного газа, в частности, из Соединенных Штатов".

Отдельно Полякова подчеркивает важность максимального вооружения Украины. Речь идет о предоставлении Киеву систем ПВО Patriot, дальнобойных ракет ATACMS и систем HIMARS, "которые Украина может использовать для защиты от российских авиаударов и для перехода в наступление, если представится такая возможность".

"Кроме того, администрация Трампа должна дать понять, что дальнейшая российская эскалация может спровоцировать шаги, которые в конечном счете пойдут против российских интересов, такие как приглашение Украины в НАТО".

Также Дональд Трамп может "исправить ошибки политики Байдена", который слишком боялся эскалации со стороны РФ. Среди прочего поддержать план, инициированный Францией и Польшей по созданию европейской "коалиции желающих" для отправки миротворческой миссии в Украину.

Сотрудничая с союзниками и партнерами по всему миру, США должны действовать и для подавления оборонного промышленного сектора России. Москва не способна самостоятельно производить все необходимые компоненты для изготовления и транспортировки военной техники. Америка может использовать стимулы или угрозу санкций против стран и компаний, помогающих удовлетворять потребности Кремля.

"Наиболее насущной задачей является создание США позиции силы в отношениях с Россией, что в конце концов заставит Москву пойти на компромиссы и пошлет четкий сигнал Китаю, Ирану и Северной Корее…

Позитивный результат будет иметь отголосок далеко за пределами Европы: на фоне растущей геополитической нестабильности достижение длительного мира в Украине направит сильный сигнал не только противникам США, но и всему миру, что Америка вернулась", — заключает Алина Полякова.

Активизировать НАТО

Эксперт по международным отношениям Стивен Блейк высказывает мнение, что единственный способ для Дональда Трампа добиться успеха — усовершенствовать политику администрации Байдена по поддержке Украины.

"Соблюдение этой политики позволит продолжать давление на Путина, а если США одновременно усилят санкции, это лишит Россию энергетических доходов и рынков сбыта. Тогда Трамп откроет путь для США, чтобы выйти на эти рынки и удерживать цены на энергоносители на низком уровне.

Это делает реальной энергетическую политику Трампа "бурить и еще раз бурить", которая не может быть успешной без новых рынков сбыта американских энергоносителей. Более того, оборонные усилия, необходимые для поддержки Украины, станут стимулом для реконструкции критически важных элементов оборонно-промышленного сектора", — считает Блейк.

Увеличение расходов на оборону в сочетании с давлением Белого дома также может активизировать союзников по НАТО, чтобы они принялись за реформирование своего крайне недоразвитого оборонно-промышленного сектора.

"Это позволит Альянсу отвечать на вызовы, в частности, обеспечивать Украину [оружием], к чему он пока, откровенно говоря, не готов", — отмечает эксперт.

Дезорганизованные европейцы и непредсказуемый Трамп

Юстина Готковская, эксперт польского Центра восточноевропейских исследований, прогнозирует: в 2025 году политика Трампа в отношении Украины станет основным вызовом для европейских союзников.

"Распад нефункциональной немецкой коалиции сделал Олафа Шольца политически недееспособным. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет влияние во внешней политике, нестабильность французских правительств усложняет ситуацию для европейской политики безопасности.

Новое правительство лейбористов в Великобритании сосредоточено на внутренних вопросах и не демонстрирует желания к лидерству. В этом контексте следует отметить польско-северо-балтийское сотрудничество, где Польша также вдохнула новую жизнь в формат "Веймар плюс".

Дональд Трамп, с его непредсказуемой политикой относительно военной поддержки Киева и вариантов завершения войны, станет самым большим вызовом для дезорганизованных европейцев", — пишет Готковская.

По ее мнению, Европе нужно ускорить выработку стратегии относительно Трампа, увеличить военные обязательства и определить подход к гарантиям безопасности для Киева. "Тем не менее, необходимо быть готовыми к затяжной войне", — добавила эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-5 ключевых событиях в мире, которые в 2025 году будут оказывать влияние на Украину.