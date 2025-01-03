Советник мэра Мариуполя рассказал, действительно ли в Украине ограничение религиозной свободы

Российская церковь пошла в наступление. Через ООН.

В 41-м периодическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека утверждается, что Украина якобы ограничивает религиозную свободу.

Учитывая близость руководства ООН к российскому влиянию и учитывая тотальное лобби россиян во всех международных институтах, это должно было рано или поздно произойти. Почти главный козырь российской пропаганды – нарушение прав верующих в Украине. Тема, откликающаяся во многих странах цивилизованного мира из-за доминирования либеральных ценностей.

Однако действительно ли в Украине ограничение религиозной свободы?

Выводы ООН касаются закона о запрещении религиозных организаций с руководящим центром в России. Украина не разрешает деятельность организаций, позиционирующих себя как религиозные, в случае подчинения руководящим центрам, которые размещаются в государстве-агрессоре.

Запрещает ли такой запрет саму религию? Отнюдь. Более того, она вообще не касается вопросов вероисповедания. В отличие от той же России, где абсолютное большинство протестантских церквей запрещено. Именно через вероисповедание. Но почему-то в докладе Управления Верховного комиссара ООН об этом ни одного упоминания. Может, здесь ответ на вопрос, почему вдруг такое внимание к Украине?

Но вернемся к запрету московских религиозных организаций.

Хотя она касается не только РПЦ и была введена из соображений национальной безопасности, не стоит упомянуть, что именно Москва использует РПЦ для пропаганды войны и распространения идеологии рашизма. Разве это вероисповедание, когда церковь в голос поддерживает геноцид украинцев и призывает по сути умерщвлять нас за наличие собственной церкви? Должна ли свободно действовать не только в Украине, но в мире подобная церковь? Отличается ли она от других террористических группировок и организаций, использующих религию для приобретения терроризма вида борьбы за религиозную свободу? Не думаю.

Более того. Если возвращаться именно к вероисповеданию, то официальная Украина не вмешивалась в процесс перехода религиозных общин УПЦ МП в подчинение ВЦУ. Такой переход был и остается самостоятельным решением верующих

Подытоживая, Верховному эмиссару стоило упомянуть о настоящих ограничениях религиозной свободы в самом бесчеловечном проявлении. Что именно россияне за время полномасштабного вторжения российские оккупанты убили 50 священников и разрушили около 700 храмов разных конфессий в Украине. Однако, мы слышим только молчание и обвинения жертвы. Снова и снова со стороны ООН.

Источник – сообщение Петра Андрющенко в Телеграм.