Могут ли мобилизовать военнообязанного, который ухаживает за человеком с инвалидностью: ответ юриста

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 7 февраля 2025 года

В Украине военнообязанные, ухаживающие за людьми с инвалидностью, имеют законное право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Такая возможность касается прежде всего тех, кто заботится о ближайших родственниках — жене, родителях или детях с инвалидностью.

Важно отметить, что отсрочка от мобилизации является правом гражданина, а не автоматическим освобождением от призыва. Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко, пишет РБК-Украина.

По словам специалиста, для получения отсрочки необходимо официально оформить ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Без такого оформления человек может подлежать мобилизации, даже если фактически ухаживает за родственником с инвалидностью.

Отдельные правила действуют для опекунов других родственников – родителей жены, бабушек, дедушек, братьев или сестер. В этом случае отсрочку можно получить только при двух условиях: если родственник имеет I или II группу инвалидности и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Военное положение и общая мобилизация в Украине были введены сразу после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. С тех пор их действие неоднократно продолжалось соответствующими решениями Верховной Рады и главы государства. В последний раз военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней с 29 октября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто получит отсрочку от мобилизации в январе. Право на это имеют не все.