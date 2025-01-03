Вебкам-модель из Полтавы, которая находилась в розыске, услышала приговор

Эта история могла бы стать сюжетом для триллера

Полтавский суд вынес приговор местной жительнице, которая работала вебкам-моделью и была объявлена в розыск. Ее обвинили в изготовлении и распространении порнографии — за это она получила 3 года условного наказания.

Девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, вебкам-модель из Полтавы по имени Юлия общалась со своими клиентами находясь в арендованной квартире. В июле 2023 года правоохранители потратили 425 гривен, чтобы задокументировать ее преступную деятельность.

Сотрудник полиции зашел на порносайт и просмотрел трансляцию с вебкамщицей, которая провела стрим с записью порно. После этого у подставного "клиента" списались денежные средства, а полиция зафиксировала преступление.

Ей в январе 2024-го объявили о подозрении, а через несколько дней суд объявил ее в розыск, потому что по месту жительства ее не было, а мать не знала, где она находится.

Позже следователи установили, что женщина пересекла границу с Польшей в декабре через пункт пропуска "Рава-Русская" и ее местонахождение было выявлено. Буквально на днях девушка услышала свой приговор — ее присудили 3 года условно с испытательным сроком — 2 года. Также она должна возместить 1195 грн за проведение экспертизы.

Интересно, что девушка проходит по делу о группе лиц, которые организовали две порностудии в Полтаве. Материалы дела в отношении Юлии были выделены в отдельный эпизод, потому что она не знала о существовании преступной группы — второго организатора, администратора и других вебкамщиц.

Девушка отдавала 45% от своего заработка организатору и работала на квартирах, которые он ей предоставлял. Таким образом в состав ОПГ она не входила.

Самих же организаторо порно-бизнеса установили в июле 2023-го года. Как оказалось уроженец Сумской области и его друг организовали вебкам-студию, администрировала работу моделей знакомая организаторов из Харькова. Мужчины арендовали в Полтаве хорошую квартиру и оснастили ее цифровой техникой для съемки порнографии и ее сбыта.

Студия работала с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го. Моделей они находили на сайтах Work.ua и robota.ua. Вебкамщицы общались с мужчинами и снимали на камеру свои прелести.

Правоохранители квалифицировали данную деятельность, как изготовление и сбыт порнографии. Во время обысков была изъята техника, камеры, флешки, денежные средства и пистолет Ekol P29 Rev II.

Суд Полтавы вынес приговор всем фигурантам данного дела — организатор получил штраф 35 700 грн, его товарищ — 34 000 грн, администратор — 34 000 грн, а вебмодели — по 8500 грн.

Организаторов и администратора также обязали уплатить по 24 233 грн каждый за проведение экспертиз. Смартфоны, ноутбуки и камеры суд постановил отдать в пользу государства.

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