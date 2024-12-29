Что было на праздничном столе на Новый год в Советском Союзе

Новогодний стол в те времена был скудным и бедным

В Советском Союзе не было большого разнообразия блюд и продуктов, которые можно было бы поставить на новогодний стол. Однако были "деликатесы", которые добывали и хранили именно на этот праздник.

Белорусский блогер Максим Мирович занимающийся исследованием быта времен Союза, пишет, что новогодний стол в те времена был скудным и бедным. Это сейчас можно быстро сходить в супермаркет и купить все необходимое для стола, а тогда готовиться начинали едва ли не с лета.

Люди собирали продукты на салаты и закусками, а затем бережно хранили их в холодильнике или на антресолях. Оттуда и тянется фраза "Не трогай, это на Новый год".

Что было на новогоднем столе в СССР

Цитрусовые. Эти фрукты продавали только в праздничный сезон. А достать их — была еще та задача. Людям необходимо было стоять в долгих очередях, потому что заполучить мандарины к праздничному столу хотели все.

Салат "оливье". Это блюдо было неотъемлемой часть праздника. В частности и из-за того, что собрать продукты на него было не так сложно. Колбасу, горошек и майонез обычно "выбрасывали" на прилавки магазинов перед Новым годом.

Красная икра. В те времена это был дефицитный продукт и люди "охотились" на ним на протяжении года, чтобы затем хранить его дома до Нового года.

Грудинка. Нормальных мясных продуктов в СССР практически не было. Достать качественную ветчину из мясного филе — невыполнимая задача. Поэтому покупали то, что попадалось, и хранили до праздника в холодильнике. За это время, конечно, продукт уже терял свой вид, да и свежесть тоже.

Дешевый алкоголь. На новогоднем столе зачастую можно было увидеть "Советское шампанское", а также водку и коньяк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие новогодние привычки пришли к нам из СССР.