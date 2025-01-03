Больше всего цена поднимется на овощи: какие еще продукты будут дорожать в 2025

Некоторые из продуктов должны подорожать еще на 30-50% к весне — Пендзин

Цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от погодных условий и увеличения затрат на производство. Наибольшее подорожание может произойти на овощи.

Овощи являются наиболее чувствительным продуктом к погоде. Если она будет неблагоприятной, стоимость картофеля может подняться на 30-50% еще до начала весны, как рассказал член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в комментарии для "Факты ICTV".

"То есть сейчас будет рост цен на овощи, дешевый сегмент, где-то примерно до мая. В мае мы увидим падение цен на овощи. И снова начнутся сезонные колебания, которые традиционно есть в Украине", — пояснил он.

В то же время яйца будут дорожать из-за увеличения расходов на корма. Что касается мяса, то рост цен будет ограниченным из-за снижения спроса на дорогие продукты.

Однако Пендзин подчеркивает, что цены в 2025 году будут зависеть от урожая. Если он будет хорошим, то стоимость не будет значительно колебаться.

Кроме того, снижается и покупательная способность украинцев, что также влияет на стоимость.

"Это означает, что спрос на дорогие товары, такие как мясо или сыры, уменьшается. Например, в 2024 году цены на мясо выросли всего на 2%, тогда как общая продовольственная корзина подорожала на 14-15%. Это классическая экономическая реакция: человек, имеющий меньшие доходы, выбирает более дешевые товары", — подчеркнул он.

Пендзин также считает, что импорт продуктов может отчасти сдерживать рост стоимости. А курс гривны, в свою очередь, не будет оказывать значительного влияния на рынок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из цитрусовых больше всего упало в цене в течение месяца.