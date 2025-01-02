Умеров предупредил Командование Сухопутных войск о проверке: в чем причина

Как пояснил министр обороны, это нужно, что новый командующий Сухопутными войсками смог получить полную картину положения дел

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ждет проверка из министерства из-за назначения нового командующего генерал-майора Михаила Драпатого.

По выводам анализа в СВ ВСУ проведут реформы. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в Facebook.

"Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Умеров объяснил, что именно поэтому поддерживает необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел.

По словам главы оборонного ведомства, Главная инспекция МО проведет комплексный анализ Командования ВС ВСУ, включающий:

​• Анализ организационной структуры и полномочий

​• Оценку эффективности управленческих процессов

​• Проверку на соблюдение законодательства.

На основе результатов проверки будут осуществлены:

​• Реформы в системе управления и кадровой политики в КСО

​• Оптимизация управленческих процессов

​• Усиление боеспособности подразделений новыми подходами к подготовке.

Напомним, военная ВСУ Татьяна Черновол, комментируя назначение Драпатого написала, что его назначение командующим Сухопутными войсками ВСУ – это очень хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что все не очень хорошо, потому что одного из лучших генералов назначили на одно из самых сложных направлений работы.