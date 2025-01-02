Умеров предупредил Командование Сухопутных войск о проверке: в чем причина
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Как пояснил министр обороны, это нужно, что новый командующий Сухопутными войсками смог получить полную картину положения дел
Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ждет проверка из министерства из-за назначения нового командующего генерал-майора Михаила Драпатого.
По выводам анализа в СВ ВСУ проведут реформы. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в Facebook.
"Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок. Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что события в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Умеров объяснил, что именно поэтому поддерживает необходимость для нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину положения дел.
По словам главы оборонного ведомства, Главная инспекция МО проведет комплексный анализ Командования ВС ВСУ, включающий:
• Анализ организационной структуры и полномочий
• Оценку эффективности управленческих процессов
• Проверку на соблюдение законодательства.
На основе результатов проверки будут осуществлены:
• Реформы в системе управления и кадровой политики в КСО
• Оптимизация управленческих процессов
• Усиление боеспособности подразделений новыми подходами к подготовке.
Напомним, военная ВСУ Татьяна Черновол, комментируя назначение Драпатого написала, что его назначение командующим Сухопутными войсками ВСУ – это очень хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что все не очень хорошо, потому что одного из лучших генералов назначили на одно из самых сложных направлений работы.