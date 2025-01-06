"Покатились цари. Слава народу рабочему": какие колядки пели на Рождество в СССР и что за это было

Славили в песнях совсем не Иисуса Христа

В Советском Союзе традиционное Рождество было запрещено, особенно это касалось любых колядок, вертепов, всего, что имело религиозную почву. Советские власти вовсю пытались искоренить религию из жизни людей, поэтому на Рождество, которое начали праздновать 7 января вместо 25 декабря, пели "советские колядки".

"Телеграф" расскажет все о колядках в СССР, которые стали еще одним поводом для жестких репрессий власти. С 1920 года советские власти пытались искоренить колядки и Рождество.

Все этнические украинские рождественские песни и щедривки запрещались, а власти создавали свои колядки. В них библейские персонажи заменялись советскими фигурами, а Вифлеемская звезда — советской пятиконечной.

Тем не менее эти колядки не были популярны среди обычного народа, их пели только для власти.

Колядка из "Красного песенника" 1925 года: "Новая радость стала, которая не бывала: Заря ясная пятиконечная на весь мир засеяла. Упали алтари, покатились цари. Слава люду рабочему, чабанам, шахтерам!"

"Колядка" из Козельца на Черниговщине (1925 год):

Добрий вечір тобі, вільний пролетарю.

Радуйся, ой, радуйся, земле,

Світ новий народився.

Застилайте ж столи та все килимами,

Оселі вбирайте та все прапорами.

Гей, пісні складайте, волю величайте,

Бо прийдуть до тебе твої свята в гості.

Що першеє свято – першого повстання,

Першого повстання ще й свято Тараса.

А другеє свято – то Першого Травня,

Свято робітниче, всесвітнє, весняне.

А що третє свято – Червоного Жовтня,

Червоного Жовтня, коли пута впали,

Коли пута впали, Ради понастали!

Еще один пример "красной колядки":

Ясная зірка весь світ освітила,

Бідній голоті диво сповістила.

Світ новий родився,

В крові оповився,

Царі геть тікають,

Глитаї здихають,

Бідняки співають,

Комуну вітають.

Свято стареє, святую казку

Всі ви забудьте,

Свято Жовтневе, свято комуни

Гуртом святкуйте!

Заметим, что в этих колядках не упоминалось рождение Иисуса Христа и суть празднования Рождества.

Репрессии за колядование

Долгое время украинцы пели традиционные колядки только в узких кругах, селах и дома, но всегда оглядывались и были настороже. Уже с 1970 года власти СССР начали преследовать участников рождественской коляды киевского хора "Гомін". Часть людей уволили с работы, многим категорически запретили посещать хор под угрозой увольнения.

Но во Львове в те времена в канун Нового года группа украинской интеллигенции собиралась и учила, пела колядки и щедривки. Тогда люди ходили колядовать 31 декабря в этнических костюмах, замаскированных под советскую одежду.

Официально первая группа украинских колядников была задержана 12 января 1972 года. У участников рождественского вертепа во Львове и Киеве был проведен обыск. Задержаны Василий Стус, Иван Светличный, Евгений Сверстюк и другие.

12 января 1972 года коляда стала поводом к началу жестоких репрессий против украинской интеллигенции. А период 1972-73 стал одним из самых агрессивных в истории СССР.

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