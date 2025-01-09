Поздравляем с днем рождения! Пожелания мальчику на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Теплые и веселые пожелания не оставят именинника равнодушным
Когда мальчик отмечает свой особый день, важно создать для него атмосферу радости и тепла. Будь то 6, 7 лет или 13, каждый возраст имеет свои особенности, и важно подобрать пожелание, которое будет соответствовать характеру и интересам именинника.
"Телеграф" предлагает подборку искренних, веселых и добрых пожеланий с днем рождения на украинском языке для мальчиков всех возрастов, которые обязательно вызовут улыбку на его лице.
Поздравления с днем рождения мальчику своими словами
***
Вітаю тебе з твоїм 6-м Днем народження! 🎁 Бажаю море іграшок, веселих друзів і щоденних пригод! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю і сміхом!
***
З Днем народження, майбутній супергерой! 🦸♂️ Нехай у твої 7 років ти будеш сильним, сміливим і завжди знайдеш нові захоплення та цікаві ідеї.
***
Тобі вже 13! 🚀 Вітаю з твоїм першим підлітковим Днем народження! Нехай цей рік буде сповнений нових відкриттів, друзів і веселих моментів.
***
З Днем народження, чемпіоне! 🏅 Бажаю в 6 років мати купу енергії, перемог у всіх змаганнях і гарного настрою!
***
Ура! Тобі вже 7 років! 🎂 Бажаю міцного здоров’я, багато подарунків і здійснення найзаповітніших мрій!
***
Вітаю з 13-річчям! 🎉 Тепер ти справжній підліток, нехай цей рік буде яскравим, повним цікавих подій і нових досягнень.
***
Тобі 6 років, а це значить – час для найвеселіших ігор та пригод! 🚀 Нехай твій день буде сповнений посмішок і яскравих сюрпризів.
***
З 7-річчям, наш сміливий і добрий хлопчик! 💪 Нехай всі твої бажання здійсняться, а кожен новий день приносить багато радості.
***
Вітаю з Днем народження! 🎈 Тобі вже 13 років – це час мрій і великих досягнень. Нехай всі твої цілі стають реальністю.
Стихотворения мальчика с днем рождения
***
Шість років – час веселих мрій,
Нехай навколо буде сміх і драйв!
Тобі бажаю щастя і добра,
Нехай у серці завжди буде весна!
***
Тобі сьогодні вже сім років,
Це час чудових пригод і кроків!
Нехай всі зірки для тебе сяють,
Друзі завжди поруч вітають!
***
Ось тобі вже тринадцять літ,
Відкритий світ і цілий світ!
Нехай удача тебе не покидає,
Дорога життя лиш радість має!
***
З Днем народження, наш герой!
У шість років будь завжди собою.
Хай радість світить у твоїх очах,
І посмішка сяє на губах.
***
Сім років тобі – це так круто,
Нові горизонти, веселе життя.
Хай буде багато сміху й чудес,
І кожен день приносить прогрес.
***
Вітаємо з Днем народження, друже,
Тринадцять – це час для справжньої дружби.
Хай буде веселощів повен дім,
І завжди поруч багато рідних.
***
З Днем народження! Сім років – це час,
Щоб світити, як зірка, для нас!
Нехай всі бажання твої здійсняться,
І нові пригоди не припиняться!