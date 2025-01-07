С днем рождения, родная: поздравление с днем рождения дочери от мамы и папы
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Пожелания и открытки с днем рождения для любимой дочери
День рождения дочери – это самый главный праздник для родителей. В этот день они вспоминают тот момент, когда он появился в их жизни, наполнив ее смыслом, радостью и светом. Поэтому мама и папа обычно пытаются подготовить особые пожелания для дочери с днем рождения.
"Телеграф" подготовил для вас трогательные поздравления с днем рождения дочери, которые сохранятся в сердце именинницы на многие годы.
Поздравления для дочери с днем рождения своими словами
Наша дорогая дочка! 🎂 Желаем тебе здоровья, счастья, успеха во всем, что ты делаешь, и пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, как светлое весеннее утро. 🌸
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Дорогая наша звездочка! 🌟 Пусть твое сердце всегда будет наполнено любовью, душа — теплом, а вокруг всегда будут искренние люди.
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Родная наша доченька! 💕 Ты для нас самое ценное сокровище. Желаем, чтобы твои мечты сбывались, а все невзгоды обходили тебя стороной.
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Наш нежный цветочек! 🌺 Пусть в твоей жизни будет множество поводов для радости, а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя.
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Милая дочка! 🎈 Ты делаешь наш мир лучше. Желаем тебе безграничного счастья, вдохновения и положительных моментов в жизни.
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Солнышко наше! ☀️ Мы любим тебя до Луны и обратно. Пусть у тебя все будет хорошо, а судьба дарит тебе только лучшее.
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Родная доченька! 🦋 Пусть в твоей жизни всегда будет место для мечтаний, которые обязательно станут реальностью.
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Наша маленькая принцесса! Помни, что ты самая лучшая, и мы гордимся тобой каждый день.
С днем рождения дочери в стихах
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Доченька, родная наша,
С днём рождения тебя! 🎂
Пусть успех придёт к порогу,
А в душе цветёт весна.
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Ты – улыбка, ты – награда, 🌟
Ты – мечта и свет в глазах.
Пусть любовь идёт с тобою,
Счастье пусть горит в сердцах.
***
Солнышко, будь самой яркой, ☀️
Пусть мечты сбываются.
Пусть душа поёт от счастья,
И добро встречается.
***
Милая, родная дочка,
С днём рождения тебя!
Счастье пусть летит в ладошках,
Греет сердцем вся семья.
***
Пусть забота и удача
Окружают каждый день.
Ты – сокровище бесценное,
Наша радость, свет и тень. 💕
***
Пусть звезда ведет по жизни,
Мир пусть дарит волшебство.
Мы тебя, родная дочка,
Любим нежно и тепло.
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С днем рождения, принцесса! 👑
Смело к мечтам ты иди.
Мы всегда с тобой, родная,
Помним, любим и гордимся.
***
Дочка, будь всегда счастлива,
Ты – наш свет и наш маяк.
Жизнь пусть будет яркой, длинной,
Ангел пусть хранит тебя. 🌹