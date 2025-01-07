С днем рождения, родная: поздравление с днем рождения дочери от мамы и папы

Пожелания и открытки с днем рождения для любимой дочери

День рождения дочери – это самый главный праздник для родителей. В этот день они вспоминают тот момент, когда он появился в их жизни, наполнив ее смыслом, радостью и светом. Поэтому мама и папа обычно пытаются подготовить особые пожелания для дочери с днем рождения.

"Телеграф" подготовил для вас трогательные поздравления с днем рождения дочери, которые сохранятся в сердце именинницы на многие годы.

Поздравления для дочери с днем рождения своими словами

Наша дорогая дочка! 🎂 Желаем тебе здоровья, счастья, успеха во всем, что ты делаешь, и пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, как светлое весеннее утро. 🌸

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Дорогая наша звездочка! 🌟 Пусть твое сердце всегда будет наполнено любовью, душа — теплом, а вокруг всегда будут искренние люди.

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Родная наша доченька! 💕 Ты для нас самое ценное сокровище. Желаем, чтобы твои мечты сбывались, а все невзгоды обходили тебя стороной.

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Наш нежный цветочек! 🌺 Пусть в твоей жизни будет множество поводов для радости, а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя.

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Милая дочка! 🎈 Ты делаешь наш мир лучше. Желаем тебе безграничного счастья, вдохновения и положительных моментов в жизни.

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Солнышко наше! ☀️ Мы любим тебя до Луны и обратно. Пусть у тебя все будет хорошо, а судьба дарит тебе только лучшее.

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Родная доченька! 🦋 Пусть в твоей жизни всегда будет место для мечтаний, которые обязательно станут реальностью.

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Наша маленькая принцесса! Помни, что ты самая лучшая, и мы гордимся тобой каждый день.

С днем рождения дочери в стихах

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Доченька, родная наша,

С днём рождения тебя! 🎂

Пусть успех придёт к порогу,

А в душе цветёт весна.

***

Ты – улыбка, ты – награда, 🌟

Ты – мечта и свет в глазах.

Пусть любовь идёт с тобою,

Счастье пусть горит в сердцах.

***

Солнышко, будь самой яркой, ☀️

Пусть мечты сбываются.

Пусть душа поёт от счастья,

И добро встречается.

***

Милая, родная дочка,

С днём рождения тебя!

Счастье пусть летит в ладошках,

Греет сердцем вся семья.

***

Пусть забота и удача

Окружают каждый день.

Ты – сокровище бесценное,

Наша радость, свет и тень. 💕

***

Пусть звезда ведет по жизни,

Мир пусть дарит волшебство.

Мы тебя, родная дочка,

Любим нежно и тепло.

***

С днем рождения, принцесса! 👑

Смело к мечтам ты иди.

Мы всегда с тобой, родная,

Помним, любим и гордимся.

***

Дочка, будь всегда счастлива,

Ты – наш свет и наш маяк.

Жизнь пусть будет яркой, длинной,

Ангел пусть хранит тебя. 🌹

Открытки для дочери с днем рождения