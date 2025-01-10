"Люди, которые проиграли, теперь будут трактовать это как заговор против них": Николаенко о выборах в антикоррупционный совет Минобороны

Журналистка Цензор.НЕТ, член антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко рассказала, в чем состоит коллизия на выборах в Общественный антикоррупционный совет при Минобороны. Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспресо".

"Есть голоса людей, которые проиграли выборы и сейчас считают, что они были фальсифицированы. Возможно, будет вмешательство правоохранительных органов. Потому что люди, которые проиграли, теперь будут трактовать это как заговор против них. Хотя на самом деле все очень просто. Объясняю коллизию, почему люди пытаются оспорить результаты выборов и в чем их теория неправильна", — отметила Николаенко.

По словам члена антикоррупционного совета при Минобороны, на выборы в антикоррупционный совет Минобороны любой кандидат должен подать свою кандидатуру через общественную организацию, каждая организация могла подать не более трех кандидатов.

"На выборах есть несколько структур, которые ассоциированы с ОО "Демократична Сокира", и это никто не скрывал. Однако Дана Яровая подала девять своих людей, за которых она агитировала, от трех структур. Структуры "ДемСокири" имеют четыре ОО, и сейчас именно их обжалуют. У двух из этих ОО есть связи с Тарасом Котовым, который вообще не участвовал в этих выборах, и непонятно, каким образом можно привязывать его к нормам закона, который касается публичных закупок, не имеющих никакого отношения к выборам Общественного антикоррупционного совета.

В трех структурах, от которых подавались кандидаты Яровой, есть только один основатель, а в третьей структуре Александр Геращенко, участвовавший в этих выборах. Об этом знали члены комиссии, и для них три недели стояла дилемма, снимать ли представителей команды Яровой с выборов, потому что документы были поданы абсолютно одинаково. Поэтому комиссия во избежание скандала решила допустить всех кандидатов, поскольку нет никакого законодательного запрета таким образом участвовать в выборах", — пояснила Николаенко.

Член антикоррупционного совета при Минобороны добавила, что до того момента, как команда Яровой проиграла, никто не говорил об этом нюансе. И только после того, как они проиграли, сейчас пытаются оспорить эту ситуацию.

"К сожалению, процесс определения победителей выборов в Общественный антикоррупционный совет может превратиться в ситуацию 2004 года, когда не просто нужно было победить, но и доказывать этот результат, потому что другие люди будут пытаться победить любой ценой", — подчеркнула Николаенко.

Напомним, 7 января состоялось голосование за кандидатов в Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины. Результаты будут обнародованы в течение пяти рабочих дней.