7 января состоится голосование за членов Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

Голосование начнется утром

Во вторник, 7 января, пройдут выборы в Общественный Антикоррупционный Совет при Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голосование начнется в 9:00. В этот раз в совет баллотируются журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко, ветеран и общественный активист Юрий Гудыменко, руководительница Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб.

В соцсети Facebook журналистка Татьяна Николаенко обнародовала список кандидатов, за которых можно отдать свой голос.

"Вот наш список — не перепутайте.

Нумерация подается так, как на сайте Министерства обороны:

1. Нишпорка Елена Ивановна — бухгалтер, предприниматель, эксперт по анализу нормативно-правовых актов, регулирующих финансовую сферу на предмет наличия коррупционных рисков.

2. Соловьев Никита Александрович — общественный деятель и волонтер, экономист, автор курсов по физике, математике и финансовому праву, неоднократно участвовал в разработке законопроектов.

3. Шуба Анастасия Вадимовна – волонтер, юрист, общественная активистка. Член и активная участница РГК НАБУ двух созывов, заместитель председателя ГАР МО первого созыва.

5. Брит Ореста Павловна — военный волонтер с 2014 года, основатель благотворительных организаций "БОН" (Украина, США, Литва), советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в 2022-2024 гг.

7. Гудыменко Юрий Владимирович — ветеран, младший сержант ВСУ в отставке, общественный деятель, соучредитель движения "Демократический Топор" и председатель ОО "Украинское объединение "Мрия".

8. Штанков Никита Владимирович – ветеран, общественный активист с опытом в антикоррупционной и правозащитной деятельности, предприниматель. С февраля 2024 – член РГК НАБУ двух созывов и Конкурсной комиссии №1 Бюро.

22. Костецкий Максим Юрьевич — адвокат, волонтер, юридический советник НАКО. Продолжительное время работал юристом в ОПК и в сфере антикоррупционной политики, имеет значительный опыт судебного представительства и правовых исследований; глава ОО "Центр формирования политики".

23. Николаенко Татьяна Владимировна — журналистка издания "Цензор.Нет", член ГАИ МО первого созыва, где работала в комиссии по вопросам коммуникаций, кадровой работы и экспертных обсуждений Постоянно освещает тему коррупции.

24. Трегуб Елена Николаевна — соучредитель и председатель организации НАКО, борющейся с коррупцией в сфере нацбезопасности. Эксперт по международным санкциям и экспортному контролю с опытом сотрудничества с международными донорами и институциями (ООН, USAID, ЕБРР, Всемирный банк, МВФ), член ГАР МО первого созыва.

31. Бищук Виктор Павлович — журналист, теле- и радиоведущий, ветеран русско-украинской войны.

32. Масюк Виталий Владимирович — экономист, специалист по диджитализации и оптимизации процессов, соучредитель и директор ИТ-компании HBG SYSTEMS. Член ГАР МО первого созыва и заместитель председателя РХК при НСЗУ.

33. Чернов Олег Валерьевич — ветеран, старший сержант в отставке, журналист, соучредитель и главный редактор издания "Форпост.Медиа", медиаменеджер, общественный деятель.

38. Даценко Екатерина Андреевна — журналистка, общественная активистка, которая работает с командой над мемориализацией военных. С июня 2024 года — член Совета общественного контроля при НАБУ.

39. Микитюк Антон Сергеевич — юрист, общественный деятель, эксперт по антикоррупционным вопросам и деятельности ОПК. Член и заместитель Председателя Совета общественного контроля при НАБУ двух последних созывов.

40. Прудковских Виктор Вячеславович – работает в сфере международной логистики, член РГК НАБУ четырех созывов. Секретарь ГАР МО первого созыва.